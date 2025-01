Mercato - PSG : Les coulisses de cette signature à la Zaïre-Emery dévoilées

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 4 août 2023, le PSG officialisait la signature d’un des cracks issus de son centre de formation : Yoram Zague. Prometteur latéral issu de la même génération que Warren Zaïre-Emery, il paraphait alors son premier contrat professionnel, effectif à partir de l’été 2024, qui le lierait alors avec le club de la capitale jusqu’à 2027. Une étape importante dans la carrière de Zague, aujourd’hui âgé de 18 ans, qui n’avait pas réalisé tout de suite.

A l’instar de Senny Mayulu et Warren Zaïre-Emery, Yoram Zague fait partie de ses jeunes joueurs nés en 2006 à avoir signé un contrat professionnel avec le PSG. C’est arrivé le 4 août 2023 pour le latéral parisien. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel de Yoram Zague, qui prendra effet au 1er juillet 2024. Le défenseur est désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2027. (…) Le Club félicite Yoram pour la signature de son premier contrat professionnel et lui souhaite beaucoup de réussite avec le Paris Saint-Germain », pouvait-on alors lire dans le communiqué du PSG sur Zague.

C’est donc au PSG que Yoram Zague a signé son premier contrat pro. Un événement évoqué par le principal intéressé dans des propos accordés à Wescoach. Le latéral parisien a alors confié : « A quel moment je signe mon contrat pro ? En août 2023, je commence ma deuxième année de U19. On est combien de 2006 à avoir signé pro ? On est 3, il y a moi, Senny (Mayulu) et Warren (Zaïre-Emery). Quand on me l’a proposé, je m’entraînais que en U19. Je m’en souviens, on me l’a proposé, j’étais en sélection. Mon agent m’appelle et me dit : « On nous a fait une proposition du club » ».

« J’étais content, mais j’étais encore focus dans la sélection. J’ai appris la nouvelle mais je ne réalisais pas encore. J’ai signé en août 2023 mais mon contrat était effectif un an plus tard », a ensuite ajouté Yoram Zague.