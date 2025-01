Le PSG prépare du lourd au mercato, Barcola en danger ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Toujours au PSG actuellement, Randal Kolo Muani et Milan Skriniar sont toutefois poussés vers la sortie. Deux départs qui sont primordiaux si le club de la capitale veut attirer de nouveaux joueurs durant le mois de janvier. Et à Paris, on saurait d’ailleurs déjà ce qu’on veut pour renforcer l’effectif de Luis Enrique pour la seconde partie de saison.

En ce mois de janvier, le mercato hivernal est donc ouvert. Mais quid des plans du PSG ? Sur Twitch, le journaliste RMC Arthur Perrot a été clair, expliquant : « Au départ, on disait qu’on ne va pas recruter, on va uniquement gérer certains départs et c’est tout. Maintenant, ça a un peu changé, tout est conditionné à deux départs, ceux de Kolo Muani et Skriniar ».

« Paris veut faire un attaquant et un ailier dans le meilleur des cas »

Il faut donc se débarrasser de Randal Kolo Muani et Milan Skriniar si le PSG veut recruter. « Tant que ces départs ne sont pas réglés, Paris ne pourra pas avancer », a ajouté Arthur Perrot. Mais si le Français et le Slovaque venaient à s’en aller, ça devrait bouger à Paris avec notamment deux renforts offensifs selon le journaliste : « Si ces départs sont réglés, Paris veut faire un attaquant et un ailier dans le meilleur des cas ».

Barcola concurrencé ?

« Un attaquant pourquoi ? Parce qu’il y a toujours des demandes à ce poste de 9 même si Ramos est revenu. Un ailier pourquoi ? Parce que Luis Enrique estime qu’il faut quand même mettre en place une concurrence avec Barcola », a-t-il ensuite précisé concernant les plans du PSG.