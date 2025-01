Mercato : Le PSG tente le coup de l’année, c’est terminé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain ferait partie des clubs intéressés par Dani Olmo, qui a vu son inscription pour la deuxième partie de saison être refusée en raison des problèmes financiers du FC Barcelone, se retrouvant donc libre d’aller où bon lui semble. Cependant, l’Espagnol et son entourage espèrent rester en Catalogne.

Alors que le PSG entend se renforcer durant le mercato hivernal, la situation de Dani Olmo au FC Barcelone ne laisserait pas insensible la direction parisienne. Recruté l’été dernier pour 55M€, l’international espagnol de 26 ans n’a pas pu être inscrit auprès de la ligue espagnole pour la seconde partie de saison, la faute aux problèmes financiers rencontrés par le club culé. Dani Olmo est ainsi autorisé à rejoindre un autre club dès maintenant et aurait évidemment l’embarras du choix s’il décidait de plier bagage.

Le PSG déniche peut-être un nouveau talent prometteur. Qui prendra la relève de Zaïre-Emery ? 👀

➡️ https://t.co/XkmT56J33s pic.twitter.com/AbOj1rdwfN — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 3, 2025

« Nous ne négocions avec aucun club »

Si le PSG serait à l’affût d’après la presse espagnole, Dani Olmo entend poursuivre sa carrière en Catalogne. « Nous ne négocions avec aucun club. Dani est un joueur de Barcelone et il veut être un joueur de Barcelone. Il a fait de gros efforts dans sa vie pour être à Barcelone. C'était son désir depuis longtemps, a fait savoir son agent Andy Bara, interrogé par Give Me Sport. Barcelone est la première et la dernière option ! Dani, son père, sa famille, moi, nous ne pensons pas à d'autres options ».

« Je pense que Laporta et Deco trouveront une solution pour Dani »

Alors que le Barça se démène pour parvenir à faire enregistrer son joueur, le clan Dani Olmo reste confiant : « Nous respectons le président Laporta et Deco. Ils ont fait un gros effort pour faire venir Dani l'été dernier. Nous aimons leur projet, c'est un grand projet pour l'avenir, l'un des meilleurs au monde dans les prochaines années. Nous sommes convaincus que Barcelone remportera tous les titres à l'avenir, comme ce fut le cas sous l'ère Messi. Le joueur, la famille, moi. Nous voulions tous que Dani soit à Barcelone. Mon sentiment sur la situation actuelle ? Pour être honnête, je me sens calme. Cela peut paraître étrange, mais je crois au président Laporta, à Deco et je pense qu'ils trouveront une solution pour Dani. C'est un grand club. »