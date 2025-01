Le coup de fil inattendu entre un joueur du PSG et le Ballon d’Or

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au PSG, Marco Asensio a traversé des périodes compliquées au cours de sa carrière. En 2019, alors au Real Madrid, l'Espagnol se blesse gravement au genou. C'est d'ailleurs ce qui a amené Rodri, Ballon d'Or 2024 et milieu de Manchester City, à appeler Asensio après une blessure similaire.

Les temps sont durs actuellement pour Manchester City. Un passage à vide pour l'équipe de Pep Guardiola qui coïncide avec la grave blessure de Rodri. Ballon d'Or, l'Espagnol s'est grièvement touché aux ligaments du genou droit en septembre dernier. Déjà passé par là, Marco Asensio, joueur du PSG, n'a pas manqué de conseiller son compatriote.

Rami révèle un attaquant qui pourrait chambouler l'attaque du PSG ! Découvrez son nom avant tout le monde ⚽️

➡️ https://t.co/AMclteOVCy pic.twitter.com/DZGFjSP9qA — le10sport (@le10sport) January 4, 2025

« Je me souviens de l'avoir appelé »

Au cours d'un entretien accordé à AS, Rodri s'est exprimé sur sa grave blessure. Le joueur de Manchester City a alors confié à propos de ses contacts avec Marco Asensio : « J'ai parlé à quelqu'un qui a subi la même blessure ? Oui, Asensio. Je me souviens de l'avoir appelé et de lui avoir posé quelques questions ».

« Il m'a donné son feedback »

« Il est de ma génération, j'ai vécu beaucoup de choses avec lui. Asensio a vécu une blessure similaire. Je lui ai demandé des conseils et il m'a rassuré. Il m'a donné son feedback et c'est toujours positif », a précisé Rodri.