OM : De Zerbi lance un coup de pression à son vestiaire

De retour à un niveau intéressant depuis le début de la saison, l'OM a réussi à conserver le bon rythme pour se retrouver actuellement à la deuxième place de Ligue 1. Le club de la cité phocéenne a pourtant quelques galères, à domicile notamment, qui ont parfois fait du mal à Roberto De Zerbi. L'entraîneur italien a tenu à faire passer un message à ses joueurs pour éviter de revivre l'enfer d'Auxerre.

En prenant la tête de l'OM l'été dernier, Roberto De Zerbi n'a pas mis longtemps avant de démontrer ses qualités au poste d'entraîneur. Accueilli en héros, l'Italien sait ce qu'il veut et il le fait bien comprendre à chaque sortie. D'ailleurs, il a été interrogé à propos d'un match qui a laissé beaucoup de traces dans les mémoires, puisqu'après le résultat obtenu face à Auxerre, il a dû changer des choses pour éviter de revivre pareille aventure.

« On n'a plus le droit de se tromper »

Pas encore impressionnant au Vélodrome depuis le début de la saison, l'OM a raté quelques rendez-vous. Début novembre, l'humiliation vécue face à Auxerre a fait beaucoup de mal aux hommes de Roberto De Zerbi. Un match auquel il faut tout de même repenser. « Oui, je le dis et je le redirai, la clé pour moi est de se souvenir du match Marseille-Auxerre. Si on se souvient de nos matchs et qu'on repense à ce match, il n'y a pas de risque. Dans l'attitude, on n'a plus le droit de se tromper. On peut se rendre un match facile, mais au départ, il n'y en a pas. Il est très important ce match », explique l'Italien en conférence de presse.

Une bonne dynamique pour l'OM

En réussissant à se remettre sur le droit chemin au cours des dernières semaines, l'OM a parfaitement rebondi après cet accident. Le club de la cité phocéenne tentera de surfer sur la même vague pour démarrer son année 2025 de la meilleure manière, et ce, face au Havre ce week-end.