Mercato : L'OM a trouvé la recrue parfaite ?

Axel Cornic

Avec le mercato hivernal qui débute, l’Olympique de Marseille va pouvoir à nouveau se mettre au travail pour offrir des nouveaux renforts à Roberto De Zerbi. Et c’est le cas en défense, avec le club phocéen qui serait sur les traces de Danilo, vétéran brésilien qui ne joue plus à la Juventus et qui pourrait se relancer en Ligue 1.

Plus d’une dizaine de recrues ont débarqué lors du dernier mercato estival, mais six mois après le bilan n’est pas parfait. Certains n’ont en effet pas apporté entière satisfaction et c’est notamment le cas en défense avec Derek Cornelius ou encore Lilian Brassier, ce qui a poussé Roberto De Zerbi à reculer Geoffrey Kondogbia d’un cran. Ainsi, on devrait voir l’OM chercher un nouveau coup intéressant pour renforcer son arrière-garde.

Danilo à l’OM ?

La solution pourrait venir d’Italie et plus précisément de la Juventus, avec Danilo. Capitaine intouchable sous Massimiliano Allegri, le Brésilien de 33 ans ne joue plus sous les ordres de Thiago Motta et les dernières indiscrétions de la presse italienne le donnent tout proche d’un départ. Son arrivée à l’OM serait un véritable coup de maître, puisqu’il peut évoluer à tous les postes de la défense. Mais il pourrait surtout hausser d’un cran l’expérience générale de l’équipe, lui qui a porté les couleurs du Real Madrid ou encore de Manchester City au cours de sa carrière.

« C’est un joueur très expérimenté qui a toujours très bien réussi »

Pour Fabio Capello, ancien coach du Real Madrid, de la Juventus ou encore de l’AS Roma, Danilo serait une recrue parfaite pour n’importe quel club. « C’est un joueur très expérimenté qui a toujours très bien réussi. Je l'aurais gardé mais il y a des décisions de la part de Motta, comme on a pu le voir avec Federico Chiesa » a-t-il déclaré, dans Tuttosport. « Des décisions fortes, donc Danilo n'est pas bon et il faut un défenseur avec d'autres caractéristiques : un buteur, rapide et aussi fort dans la tête ».