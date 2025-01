Donnarumma - PSG : La fin est annoncée !

Axel Cornic

Arrivé en 2021 et précédé par le titre de meilleur gardien de sa génération, Gianluigi Donnarumma est loin de faire l’unanimité au Paris Saint-Germain. C’est notamment le cas pour Luis Enrique, puisque cette saison il n’a pas hésité à se priver à plusieurs reprises de la star italienne, ce qui aurait eu des conséquences assez problématiques.

Intertitre 1

Luis Enrique et les stars, ça n’a pas toujours fait bon ménage. Connu pour son management à poigne, l’Espagnol a souvent dessiné des effectifs où aucune tête ne dépasse et son arrivée au PSG a surtout coïncidé avec les départs de Neymar et de Lionel Messi. Seulement quelques mois après, c’est Kylian Mbappé qui a fait ses valises et la liste pourrait bien s’allonger, avec un nouveau grand nom prêt à claquer la porte.

Riolo rêve en grand pour le PSG ! 🤔 Découvrez sa stratégie choc pour redresser le club et ne plus surpayer les stars.

➡️ https://t.co/xZSu5uFO45 pic.twitter.com/tnMjrDo0Jz — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 30, 2024

Donnarumma prêt à quitter le PSG

Il s’agit de Gianluigi Donarrumma, qui a vu son statut se fragiliser au fil des derniers mois puisqu’il n’est plus un titulaire indiscutable à Paris. Luis Enrique l’a plusieurs fois écarté au profit de Matvey Safonov et ses prestations catastrophiques comme face à Arsenal en Ligue des Champions (2-0), ne l’ont pas vraiment aidé à inverser la tendance. Ainsi, plusieurs médias, dont notamment La Gazzetta dello Sport, ont annoncé que l’international italien songerait pour la première fois depuis son arrivée en 2021 à quitter le PSG.

Sa prolongation « en phase de stand-by »

Et ne comptez pas sur son entourage pour calmer la situation ! La dernière sortie de l’agent de Gianluigi Donnarumma a en effet jeté un grand froid sur une prolongation au PSG, qui semblait pourtant être une évidence il y a encore quelques mois. « Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche » a expliqué Enzo Raiola, au micro de Radio Sportiva. « Mais pour le moment tout est en suspens. On est dans une phase de stand-by ».