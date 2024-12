NBA : «Incroyable», il annonce du très lourd pour Wembanyama !

Pierrick Levallet

Nommé rookie de l’année la saison passée, Victor Wembanyama a placé la barre plus haut chez les San Antonio Spurs pour son deuxième exercice en NBA. Le Français a de gros objectifs qu’il souhaite atteindre cette année. Et d’après certains, le joueur de 20 ans figurera parmi les meilleurs de la ligue d’ici peu.

Victor Wembanyama fait déjà énormément parler de lui en NBA. Nommé rookie of the year la saison passée, le Français a placé la barre plus haut avec les San Antonio Spurs. Le joueur de 20 ans a annoncé avant le début de son deuxième exercice qu’il visait « les play-ins, ou les playoffs ». Victor Wembanyama a également indiqué qu’il avait fait du titre de MVP un véritable objectif. « Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels » a aussi ajouté le phénomène des San Antonio Spurs. Et d’après Kevin O’Connor, Victor Wembanyama finira par remporter le graal très prochainement.

«Il sera MVP l’an prochain»

« À son prime, Victor Wembanyama aura tout dans sa panoplie de joueur. Personne ne pourra rien faire pour l’arrêter. D’ici la fin de la saison, selon moi, il sera déjà le cinquième ou sixième meilleur joueur de la NBA. Si les Spurs terminent dans le Top 6 de l’Ouest, il sera parmi les cinq joueurs qui auront reçu le plus de votes pour le titre de MVP. Et l’an prochain, il va remporter ce trophée » a d’abord expliqué l’analyste de renommée importante en NBA dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Il est meilleur que KD»

« Si on mettait Victor Wembanyama à la place de Kevin Durant chez les Suns, ils seraient une meilleure équipe. (...) Il est meilleur que KD. Il est capable de transformer n’importe quelle défense et qu’est-ce qui manque aux Suns ? De la défense, surtout au poste de big man. Bien sûr, offensivement, KD est un meilleur créateur avec le ballon que Victor. Mais si on change la manière de jouer de cette équipe, Victor pourrait devenir une menace sur alley-oop avec (Devin) Booker et (Bradley) Beal. En plus de ça, il écarte les défenses et il est aussi capable de créer. Et qu’on ne vienne pas me dire qu’il ne peut pas être une option n°1 en attaque dans une grande équipe. Tu ne peux pas tourner à 30 points par match sur un mois sans avoir l’étoffe d’une option offensive n°1 » a ensuite ajouté Kevin O’Connor. Reste maintenant à voir si Victor Wembanyama lui donnera raison à l’avenir.