Mercato : La malédiction continue à l'OM ?

Axel Cornic

Avec la signature de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a investi gros sur le mercato avec plus d’une dizaine de recrues qui ont débarqué. Et cela a notamment concerné l’attaque, puisqu’il a une nouvelle fois fallu recruter pour pallier notamment le départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers le club saoudien d’Al-Qadsiah.

Alors que tout le monde s’attendait à un été morose à Marseille après une saison catastrophique, qui s’est soldée par aucune qualification pour une compétition européenne. Pourtant, il a suffi d’une signature pour que le soleil revienne, puisque l’arrivée de Roberto De Zerbi en provenance de Brighton a totalement relancé l’engouement autour de l’OM.

L’OM déniche une perle oubliée de Ligue 1 ! Prêt à frapper fort dans ce mercato hivernal ? 🐻

➡️ https://t.co/A6hbPYSZ3o pic.twitter.com/snxZoNtg5Q — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) December 30, 2024

Les attaquant se suivent à l’OM...

Et ça s’est vu sur le mercato, puisque l’OM a totalement changé son effectif pour offrir à son nouvel entraineur les joueurs qu’il souhaitait. Et comme souvent, ça a bougé en attaque ! Car un an après Alexis Sanchez, c’est Pierre-Emerick Aubameyang qui a quitté le club, poussant Pablo Longoria à lui trouver un remplaçant. Ce sont finalement Neal Maupay et Elye Wahi qui ont débarqué cet été pour un total dépassant les 30M€, sans oublier Faris Moumbagna qui est resté au club, mais qui s’est rapidement blessé et est forfait pour le reste de la saison.

Mais aucun ne s’y impose !

Mais nous voilà seulement quelques mois après les arrivées des deux attaquants... et voilà qu’on parle déjà d’un OM qui chercherait des nouveaux renforts. Car à eux deux, Wahi et Maupay n’ont marqué que 4 buts toutes compétitions confondues ! Et certains peuvent penser que l’histoire se répète, puisque depuis le départ d’André-Pierre Gignac en 2015, aucun numéro 9 d’envergure internationale ne s’est imposé à Marseille. Les spéculations des derniers jours laissent penser que cette malédiction pourrait continuer, à moins qu’un joueur n’arrive enfin pour mettre tout le monde d’accord après des années de disette.