Clash au PSG : Luis Enrique va avoir la peau d'une star ?

Axel Cornic

La gestion de Luis Enrique ne semble plus vraiment faire l’unanimité au Paris Saint-Germain, où de plus en plus de joueurs semblent se questionner sur ses choix. Cela serait notamment le cas de Gianluigi Donnarumma, intouchable il y a encore quelques temps et qui pourrait désormais claquer la porte à en grande partie à cause de son entraineur.

Depuis le départ de Kylian Mbappé cet été, Luis Enrique semble être devenu le seul véritable visage du projet QSI. Conforté en public par ses dirigeants, il impose ses choix au PSG en ne tenant pas vraiment compte de la hiérarchie ou des statuts de ses joueurs. Un management assumé, mais qui semble avoir fait quelques dégâts en interne.

Salah au PSG ? L'incertitude règne, mais le club français vise un coup de maître cet été ! ⚽️

➡️ https://t.co/KGMfNFXGmm pic.twitter.com/HzLbyqW46o — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) December 30, 2024

Clash Donnarumma-Luis Enrique ?

La situation semble avoir basculé lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions, lors duquel Luis Enrique avait préféré titulariser Matvey Safonov plutôt que Donnarumma. Interrogé sur ce choix surprenant, il avait notamment expliqué avoir opté pour le gardien russe afin « de surmonter le pressing du Bayern et générer une supériorité à la relance ». Pas vraiment suffisant pour rassurer ou convaincre l’international italien, avec L’Equipe qui a évoqué des premières tensions entre lui et son entraineur.

« Aujourd’hui tout est en suspens, tout peut arriver »

Interrogé par Radio Sportiva, l’agent de Gianluigi Donnarumma a jeté de l’huile sur le feu tout récemment, jetant un grand froid sur sa prolongation au PSG. « Actuellement, il y a une pause pour réfléchir à certains aspects du contrat, et on verra s’il y a de la fumée blanche dans les mois à venir. Mais aujourd’hui, tout est en suspens, tout peut arriver pendant la phase de négociations, nous n’avons pas de prévisions » a expliqué Enzo Raiola. « On est en phase de stand-by. S’il est possible qu’il revienne en Italie ? Il ne faut jamais dire jamais ».