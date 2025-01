Mercato - PSG : Un coup de génie est possible !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Champion d’Europe l’été dernier avec l’Espagne, Dani Olmo a ensuite signé au FC Barcelone. Mais alors que le club catalan fait face à des soucis financiers, le milieu offensif n’a pas pu être enregistré pour la seconde partie de saison. De quoi attiser les convoitises de certains clubs comme du PSG, d’autant que le maestro de 26 ans n’exclut plus un départ.

Le mercato estival risque d’être animé du côté du PSG. Et pour cause, le club parisien pourrait se montrer attentif à plusieurs opportunités du marché, avec notamment un cas particulier : celui de Dani Olmo. Pour rappel, le génial milieu offensif de 26 ans se trouve dans une situation très particulière au FC Barcelone, lui qui a rejoint les Blaugrana l’été dernier.

Dani Olmo pourrait quitter le Barça cet hiver

Face aux difficultés économiques du club catalan, Dani Olmo n’est, pour le moment, pas inscrit pour la deuxième partie de saison avec Barcelone. Pire, l’international Espagnol, champion d’Europe avec la Roja en juillet dernier, est libre de s’engager où bon lui semble dès aujourd’hui. Et à en croire les dernières indiscrétions de TeamTalk, Dani Olmo n’exclut pas de regarder ailleurs si sa situation ne s’améliore pas prochainement, alors que plusieurs clubs dont le PSG et Manchester City sont intéressés.

L’Espagnol adore Luis Enrique

De plus, Dani Olmo adore Luis Enrique, qui pourrait être un facteur déterminant concernant son arrivée au PSG : « Luis Enrique ne peut pas s’empêcher de taquiner. C’est quelqu’un qui a tout remporté en tant que joueur et entraîneur, donc quelles leçons de football peut-on bien lui donner? S’il y en a un qui connaît ce jeu, c’est bien lui. Il a déjà remporté le championnat, il a hissé le PSG en demi-finales de ligue de champions. Au-delà d’être un très, très grand entraîneur, c’est quelqu’un qui a une mentalité de guerrier. Quand tu es sous ses ordres, tu as l’impression que tu n’as pas de limites. Il te met tellement de trucs dans le crâne que tu es persuadé que tu vas tout casser quand tu rentres sur la pelouse », a confié ce dernier à So Foot en juin 2024.