Mercato : L’OM a plombé deux clubs légendaires ?

Jean de Teyssière

Le mercato a plutôt bien commencé pour l’OM. Pour la première semaine de janvier, le club phocéen a déjà enregistré une recrue, en la personne de Luiz Felipe. Le défenseur central international italien est arrivé libre au nez et à la barbe de plusieurs clubs italiens, comme la Juventus ou l’AC Milan…

Deuxième de Ligue 1 à la mi-saison, l’OM réussi pour le moment son pari. Après le mercato XXL de l’été dernier, le club phocéen a parfaitement réussi à changer de visage après sa saison très compliquée, marquée par l’absence de qualification pour une Coupe d’Europe. Mais l’effectif marseillais était encore perfectible et une arrivée est venue combler une lacune dans le jeu défensif.

Luiz Felipe signe à l’OM

Ce mardi, l’OM a officialisé sa première recrue de l’hiver : Luiz Felipe. Le défenseur central international italien était passé par la Lazio Rome, le Bétis Séville, avant de filer en Arabie saoudite, à Al-Ittihad. N’ayant plus joué depuis le 24 août dernier, Felipe rejoint l’OM libre après avoir signé un contrat d’un an et demi.

La Juve et Milan le voulaient

Son passage à la Lazio Rome a été remarqué. Au point que l’ancien entraîneur adjoint de Mauricio Sarri, Giovanni Martusciello a du mal à comprendre pourquoi aucun grand club italien ne s’est positionné dessus : « On le faisait jouer central droit, il construisait le jeu de derrière avec à sa gauche Acerbi. Il n'est pas au plus haut niveau des défenseurs centraux en Europe mais il est juste en dessous. li etait en phase ascendante, je ne comprends toujours pas pour quoi un grand club italien n'a pas misé sur lui quand il est arrivé en fin de contrat. » La Provence relaye plusieurs rumeurs venant d’Italie, indiquant que cet hiver, la Juventus, l’AC Milan ou encore le SSC Naples auraient bien aimé enregistrer la venue de Luiz Felipe. Mais c’est finalement l’OM qui a raflé la mise.