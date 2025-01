Mercato - OM : La deuxième recrue de 2025 est imminente ?

Axel Cornic

Le mercato à peine débuté, l’Olympique de Marseille aurait déjà bouclé un premier coup, avec l’arrivée de Luiz Felipe, libre depuis son départ d’Al-Ittihad. Et la deuxième recrue pourrait très vite suivre, puisque la presse italienne a récemment annoncé que Pablo Longoria serait sur les traces de Zeki Çelik, ancien du LOSC poussé vers le départ à l’AS Roma.

Après avoir déjà modifié en profondeur l’effectif cet été, Pablo Longoria et Mehdi Benatia souhaitent offrir des nouvelles recrues à Roberto De Zerbi. La première est déjà arrivée, puisque plusieurs sources ont annoncé la signature de Luiz Felipe à l’OM jusqu’en 2026.

Un nouveau défenseur pour l'OM ! 💥 Luiz Felipe arrive pour renforcer la défense et surprendre la Ligue 1. https://t.co/CoHtnuGoqX — le10sport (@le10sport) January 5, 2025

L’OM prêt à enchainer

Le Brésilien serait attendu à Marseille ce lundi, pour y passer ses visites médicales et officialiser son arrivée. Mais voilà que le prochain coup se profile déjà, puisque Il Messaggero nous a récemment appris que l’OM souhaiterait recruter Zeki Çelik en ce mercato de janvier. L’arrivée de Claudio Ranieri a été fatale pour l’ancien du LOSC, qui ne joue plus et pourrait quitter l’AS Roma.

Çelik toujours plus proche d’un départ ?

Ce départ se précise de jour en jour, avec un nouveau pas important fait ce dimanche. Sky Sport Italia annonce en effet que Zeki Çelik n’a pas été convoqué par Ranieri pour le derby de ce dimanche en Serie A, entre l’AS Roma et la Lazio. Officiellement, l’international turc serait malade, mais en Italie nombreux y voient un message de plus annonçant la fin toujours plus proche de son aventure romaine.