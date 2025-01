Mbappé - Real Madrid : Le PSG prépare une vengeance de folie !

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a réalisé l’un de ses plus grands rêves en signant au Real Madrid l’été dernier. De cette manière, l’attaquant de 26 ans estime avoir plus de chances de remporter un jour le Ballon d’Or. Mais le PSG n’aurait pas encore digéré son départ. De ce fait, le club de la capitale envisagerait un véritable coup de folie pour se venger de l’international français et le plomber dans la course au Graal.

Le PSG suit la situation de Salah

En effet, les Rouge-et-Bleu feraient partie des prétendants de Mohamed Salah. L’international égyptien, convoité également par l’Arabie Saoudite, est en fin de contrat avec Liverpool et n’a toujours pas prolongé. Les négociations entre les deux parties bloqueraient autour des exigences financières de la superstar. Le PSG pourrait donc tenter sa chance. D’après les informations de TeamTALK, l’ailier de 32 ans serait d’ailleurs conscient qu’il aura de meilleures chances de remporter le Ballon d’Or s’il débarque dans la capitale que s’il quitte le football européen.

Mohamed Salah va briser le rêve de Mbappé ?

Par ailleurs, Mohamed Salah réalise pour le moment une belle saison avec Liverpool. Auteur de 21 buts et 17 passes décisives en 27 matchs, le Pharaon prend déjà de sérieuses options pour le Ballon d’Or 2025. L’Égyptien est déjà désigné comme l’un des favoris pour le Graal, même s’il est encore trop tôt pour savoir qui le remportera. Le PSG entendrait en tout cas ruiner les espoirs de Kylian Mbappé avec Mohamed Salah. À suivre...