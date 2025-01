Officiel - PSG : Nouvelle surprise signée Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche après-midi, le PSG affronte l’AS Monaco à l’occasion du trophée des Champions (17h30), dans une rencontre délocalisée à Doha. Le technicien espagnol, qui a décidé de convoquer tout son groupe pour cette première affiche de 2025, a une nouvelle fois décidé de se passer de Gonçalo Ramos dans son onze de départ.

Le PSG a l’occasion de démarrer l’année 2025 en beauté. Le club de la capitale, qui s’apprête à connaître un mois de janvier très chargé avec pas moins de huit matchs à la clé (dont un choc de Ligue des Champions face à Manchester City le 22 janvier prochain), va entamer cette deuxième partie de saison ce dimanche après-midi avec le trophée des Champions face à l’AS Monaco (17h30), match qui se déroulera à Doha (Qatar).

Gonçalo Ramos une fois de plus laissé sur le banc

Désireux de continuer sur la même lancée positive qu’avant la trêve, Luis Enrique a effectué des choix forts. L’entraîneur du PSG a notamment décidé de convoquer l’intégralité de son groupe pour ce voyage au Qatar, y compris Randal Kolo Muani et Milan Skriniar. Pour son onze de départ, l’Espagnol a en revanche, décidé une nouvelle fois de se priver de Gonçalo Ramos. Très décisif depuis son retour de blessure, l’avant-centre Portugais n’est cependant que très peu titularisé par Luis Enrique.

Luis Enrique s’accroche à son idée de faux neuf

Titularisé un match après son retour de blessure seulement, Gonçalo Ramos n’avait pas forcément réalisé un gros match face au FC Nantes (1-1). A l’issue de cette désillusion, Luis Enrique n’avait pas hésité à charger indirectement son numéro 9 : « Vous m'avez toujours parlé du faux numéro 9, et cette fois-ci, il y avait un neuf. Et qu'est-ce qui a changé ? », lâchait le coach du PSG. En conférence de presse, ce dernier avait assuré qu’il continuerait d’utiliser des « faux neuf », et ce malgré le retour de Ramos, alors que ce dimanche après-midi, c’est Kang-In Lee qui occupera ce rôle.