Mercato : Un joueur va recaler le PSG pour signer à l’OM ?

C’est désormais acté, Abdukodir Khusanov va quitter le RC Lens avant la fin du mercato hivernal comme l’a confirmé le directeur général du club nordiste Pierre Dréossi. Le Paris Saint-Germain ferait partie des prétendants, tout comme l’Olympique de Marseille. Pablo Longoria et ses équipes peuvent-ils encore réaliser un gros coup ?

Alors que le mercato hivernal est habituellement synonyme d’ajustements pour les clubs, le RC Lens devrait de son côté procéder à d’importants changements. La question du gardien de but est encore loin d’être réglée alors que Brice Samba, annoncé proche du Stade Rennais, a vu les négociations le concernant entre les deux clubs se crisper comme l’a reconnu Pierre Dréossi ce dimanche. Le directeur général du RC Lens a également profité de son intervention au micro de DAZN pour sceller l’avenir d’Abdukodir Khusanov.

« Kodir partira »

« Kodir partira », a indiqué le dirigeant lensois, avant de fixer les conditions : « S'il doit partir et si les offres sont intéressantes, c'est surtout pour essayer de retrouver un équilibre économique. J'espère qu'avec sa vente on va revenir à un niveau qui correspond plus à celui du RC Lens mais sans ambition moins importante. » La porte est donc ouverte pour le défenseur ouzbek de 20 ans qui ne manque pas de courtisans, y compris en France.

Le PSG et l’OM en pincent pour Khusanov

Tous les deux désireux de se renforcer en défense, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille sont attirés par Abdukodir Khusanov comme l’a confirmé ce week-end le site CaughtOffside. Un dossier qui a un prix, entre 15 à 20 millions d'euros, mais loin des 30M€ évoqués par d’autres sources. On voit mal comment Khusanov ne trouvera pas preneur en ce mois de janvier alors que l’Atlético de Madrid et une multitude de clubs anglais seraient également sur les traces du joueur, à l’instar de Manchester City ou encore Newcastle.

