Mercato : Le RC Lens recale encore Mourinho !

Il y a quelques jours, Fenerbahçe aurait formulé une offre de 16M€ afin de s’attacher les services de Kevin Danso, refusée par le RC Lens. L’équipe entraînée par José Mourinho aurait fait une nouvelle proposition, mais cette fois-ci pour un autre défenseur lensois, Facundo Medina, elle aussi repoussée par les Sang et Or.

Alors qu’Abdukodir Khsusanov (20 ans) va bientôt s’engager avec Manchester City, il n’est pas le seul défenseur du RC Lens à attiser les convoitises. Kevin Danso (26 ans) a lui aussi de nombreux prétendants en cette période de mercato hivernal et Fenerbahçe aurait notamment essayé de le recruter.

Le RC Lens recale Mourinho pour Danso…

Comme indiqué par Foot Mercato récemment, l’équipe entraînée par José Mourinho aurait fait une offre de 16M€ pour s’attacher les services de Kevin Danso, sous contrat jusqu’en juin 2027. Une proposition refusée par le RC Lens, qui en aurait rejeté une nouvelle, toujours en provenance de Fenerbahçe.

Une offre de Fenerbahçe refusée pour Medina

En effet, le club turc aurait formulé une proposition pour Facundo Medina (25 ans). Mais encore une fois, Fenerbahçe aurait reçu une réponse négative de la part du RC Lens. En effet, les Sang et Or n’auraient pas l’intention de se séparer de l’international argentin (4 sélections) et le considéreraient comme intransférable.