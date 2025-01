Mercato - RC Lens : Encore un transfert XXL à l'étranger ?

Alexis Brunet

Le mercato hivernal 2025 du RC Lens sera à marquer d’une pierre blanche. En effet, le club du nord de la France va réaliser la plus grosse vente de son histoire en cédant Abdukodir Khusanov à Manchester City contre un chèque de 50M€. Mais Lens pourrait également perdre un autre joueur en défense centrale, puisque Kevin Danso est également ciblé par la Juventus de Turin.

Le RC Lens est sur le point de réaliser un très bon coup sur le marché des transferts. Après être arrivé pour 100 000 euros en juillet 2023, Abdukodir Khusanov esttout proche de s’engager avec Manchester City contre 50M€. Un transfert énorme qui va faire de l’Ouzbek la plus grosse vente de l’histoire des Sang et Or.

L'OM crée la surprise ! Le transfert tant attendu se complique pour le RC Lens. Qui prendra le relais dans les buts ? 🥅 https://t.co/xYsiuM8QFM — le10sport (@le10sport) January 13, 2025

Danso pourrait rejoindre la Juventus de Turin

Le RC Lens a donc perdu un joueur très important en défense centrale et un nouvel élément pourrait également quitter le nord de la France prochainement dans ce secteur. En effet, selon les informations de Tuttosport, Kevin Danso serait dans le viseur de la Juventus de Turin pour cet hiver. L’Autrichien serait d’ailleurs tout en haut de la liste des dirigeants turinois.

Danso avait failli rejoindre l’AS Rome l’été dernier

Kevin Danso pourrait donc rejoindre l’Italie cet hiver, mais l’été dernier l’Autrichien était déjà tout proche de s’engager avec un club de Serie A. Le RC Lens avait accepté de vendre son défenseur central à l’AS Rome, mais le transfert avait capoté au dernier moment à cause de la visite médicale.