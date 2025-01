Mercato : Après Kvaratskhelia, le PSG va déclencher un transfert à 50M€

Alexis Brunet

Ce n’est plus un secret pour personne, Khvicha Kvaratskhelia va très prochainement débarquer au PSG. Le Géorgien sera le grand coup du club de la capitale cet hiver et son arrivée à Paris pourrait bien déclencher un nouveau transfert. En effet, le Napoli piste son successeur et serait tenté de faire venir Alejandro Garnacho, qui pourrait quitter Manchester United contre 50M€.

Cet hiver, le PSG voulait absolument recruter un attaquant supplémentaire pour corriger les problèmes apparus en première partie de saison et également pour mettre la pression sur Bradley Barcola. Les dirigeants parisiens seraient en passe de réussir leur mission, car dans les prochaines heures, Khvicha Kvaratskhelia va s’engager avec le club de la capitale jusqu’en 2029.

Kvaratskhelia débarque au PSG ! Un talent prometteur qui rappelle Dembélé. Prêt à révolutionner le jeu parisien ? ⚽

Transfert à 80M€ pour Kvaratskhelia ?

Luis Enrique pourra copieusement remercier ses dirigeants, car normalement les joueurs de ce calibre ne quittent pas leur club en cours de saison. Le Géorgien a toutefois facilité l’affaire, car il voulait absolument rejoindre Paris après son transfert avorté de l’été dernier. Pour l’avoir, le PSG n’a pas hésité à débourser 70M€ auxquels pourraient s’ajouter 10M€ de bonus.

Naples piste Garnacho pour remplacer Kvaratskhelia

Face à ce gros départ, le Napoli est obligé de réagir. D’après les informations du Corriere dello Sport, le club italien aurait d’ailleurs une priorité pour remplacer Khvicha Kvarattskhelia et cela serait Alejandro Garnacho. La somme de 50M€ serait même évoquée, et donc une grosse partie de la somme versée par le PSG pourrait être réinvestie pour le joueur de Manchester United. Affaire à suivre…