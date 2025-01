Un «joueur vital» va signer au PSG, l'annonce de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que ce ne soit pas officiel, Vitinha aurait bel et bien paraphé son nouveau bail avec le PSG jusqu'en 2029. Recruté pour 40M€ durant l'été 2022, le milieu de terrain portugais est monté en puissance au point de s'imposer comme un élément majeur du club de la capitale. Interrogé à son sujet, Luis Enrique est d'ailleurs dithyrambique envers Vitinha qu'il qualifie de «joueur vital» pour le PSG.

Recruté pour 40M€ en 2022, Vitinha a vécu une première saison contrastée avec Christophe Galtier, avant d'exploser sous les ordres de Luis Enrique. Impressionnant la saison dernière, le milieu de terrain portugais semble toutefois plus en difficulté depuis le début de l'exercice en cours. Mais cela n'aurait pas empêché le PSG de lui proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2029. Sa signature devrait d'ailleurs prochainement être officialisée, pour le plus grand bonheur de Luis Enrique, qui ne tarit pas déloges pour Vitinha.

Luis Enrique s'enflamme pour Vitinha

« Vitinha a le même rôle que la saison dernière. Le rôle d'un joueur clé, c'est un joueur important. Pour moi, c'est un joueur de très haut niveau. L'évolution de l'équipe, de Vitinha, je considère qu'elle est très positive », assure l'entraîneur du PSG lors de son passage en conférence de presse en marge du déplacement sur la pelouse du RC Lens, avant de poursuivre.

«C'est un joueur vital»

« J'aime ce que je vois. Au-delà du fait qu'il marque plus ou moins de buts. Ses performances depuis cette saison et la saison passée, il est vraiment au plus haut niveau. Qu'il continue ainsi. S'il peut améliorer les stats, c'est encore mieux. C'est un joueur vital », ajoute Luis Enrique.