Kvaratskhelia au PSG : Luis Enrique sort du silence !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG avait essayé de s’offrir Khvicha Kvaratskhelia. Finalement, le Napoli n’avait pas souhaité se séparer de son attaquant et il était donc resté dans son club. Les dirigeants parisiens sont toutefois revenus à la charge cet hiver et ils auraient obtenu gain de cause. En conférence de presse, Luis Enrique a d’ailleurs été interrogé à ce sujet.

Cet hiver, le PSG avait identifié un secteur à renforcer en priorité. Le club de la capitale voulait mettre la main sur un attaquant supplémentaire afin de concurrencer Bradley Barcola et d’améliorer l’efficacité offensive de l’équipe de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens seraient d’ailleurs tout proches d’annoncer l’heureux élu pour cette mission.

Après Kvaratskhelia, le PSG prépare un autre coup qui pourrait bouleverser le mercato ! 🔥

➡️ https://t.co/X2jzzwcKGd pic.twitter.com/iV2aWueELB — le10sport (@le10sport) January 17, 2025

Kvaratskhelia arrive au PSG

Après n’avoir pas réussi à boucler son arrivée l’été dernier, le PSG est revenu à la charge pour Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. Le club de la capitale a eu plus de réussite, puisque le Napoli aurait enfin accepté de vendre son attaquant à Paris. L’arrivée de ce dernier devrait d’ailleurs être officialisée très prochainement par le champion de France.

Pas de commentaire de Luis Enrique sur l’arrivée de Kvaratskhelia

L’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia au PSG est donc imminente et Luis Enrique a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Même si les sources sont unanimes pour affirmer que le Géorgien va très bientôt devenir Parisien, le coach espagnol n’a pas souhaité commenter l’information. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Je n'ai rien à dire. » Le dénouement de ce dossier est sans doute imminent...