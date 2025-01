Mercato - PSG : Un «transfert imminent» est réclamé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Nuno Mendes a envisagé un potentiel départ dès cet hiver. Mécontent de son salaire et de son utilisation à Paris, le latéral gauche portugais a été emballé à l’idée de rejoindre Manchester United. D’après l’Equipe, le joueur de 22 ans s’était même préparé à un transfert imminent vers la Premier League.

Le PSG en plein chantier. Au cours des derniers mois, le club de la capitale a entamé une campagne de prolongations de certains éléments importants. Luis Enrique s’est engagé pour deux saisons supplémentaires à Paris, tout comme Achraf Hakimi et Vitinha qui sont désormais liés au PSG jusqu’en juin 2029.

Luis Enrique prêt à révolutionner le PSG avec Kvaratskhelia. Quelles conséquences pour l'équipe ? 🚀 https://t.co/0zEAqu5JkZ — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Nuno Mendes a réclamé son départ en janvier

En revanche, le PSG a connu des complications avec Nuno Mendes. Alors qu’un accord initial avait été trouvé pour une prolongation du Portugais, ce dernier a fait volte-face comme le rappelle l’Equipe. Mécontent de son salaire et de son utilisation trop « défensive » par Luis Enrique, le phénomène de 22 ans a réclamé son départ dès le mois de janvier.

Le Portugais s’était préparé à un transfert imminent

Intéressé par une arrivée du côté de Manchester United, Nuno Mendes semble désormais ouvert à une nouvelle signature au PSG. En revanche, l’Equipe révèle ce samedi que cette envie de départ était bien réelle, et ne servait pas uniquement à faire bouger les dirigeants parisiens concernant un nouveau contrat. Nuno Mendes a véritablement envisagé un départ en janvier, et avait même adapté son train de vie à un possible transfert imminent...