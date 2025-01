Transferts : L’OM va provoquer un clash sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Six mois seulement après l’avoir recruté en provenance de Brest, l’OM est ouvert à un départ de Lilian Brassier d’ici à la fermeture du marché des transferts. En ce sens, Rennes fait partie des clubs intéressés par le défenseur âgé de 25 ans, via son directeur sportif Frederic Massara, mais ce dernier ne semble pas sur la même longueur d'onde que son entraîneur, Jorge Sampaoli.

Après avoir accueilli Luiz Felipe (27 ans) libre en provenance d’Al-Ittihad, l’OM continue de scruter le marché à la recherche de renfort pour Roberto De Zerbi. Dans cette optique, les dirigeants marseillais apprécient Renato Veiga (21 ans), jeune latéral gauche de Chelsea pouvant également évoluer dans l’axe. Comme indiqué par L'Équipe, les Blues, où il est sous contrat jusqu'en juin 2031, sont ouverts à un départ en transfert sec ou prêt avec option d’achat obligatoire.

Massara en discussion avec Benatia pour Brassier

Un secteur de jeu dans lequel l’OM cherche dans le même temps à faire de la place dans son effectif. En ce sens, Lilian Brassier fait partie des joueurs qui pourraient s’en aller dans les prochains jours. Prêté avec option d’achat par Brest l’été dernier, le défenseur âgé de 25 ans n’a pas convaincu Roberto De Zerbi lors de ses six premiers mois à Marseille. Écarté pour le déplacement à Lens (1-3) le 23 novembre dernier, il n’a joué qu’une seule minute depuis, sur la pelouse de l’ASSE le 8 décembre (0-2).

Sampaoli préfère Mbemba et Meïté

L’OM est donc ouvert à un départ de Lilian Brassier et ce dernier intéresse justement le Stade Rennais. D'après les informations de L’Équipe, le club breton continue de suivre le Marseillais, via Frederic Massara, proche de Medhi Benatia. Toutefois, Jorge Sampaoli n’est pas sur la même longueur d’onde que son directeur sportif. En effet, le technicien argentin n’est pas un grand fan de Lilian Brassier et préférerait s’attacher les services de deux autres joueurs de l’OM, à commencer par Chancel Mbemba (30 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international congolais (85 sélections) est toujours en froid avec le club et semble plutôt se diriger vers un départ libre à la fin de la saison. Enfin, Bamo Meïté a lui aussi les préférences de Jorge Sampaoli. L’OM est ouvert à un départ du défenseur âgé de 23 ans, également dans le viseur de Montpellier.