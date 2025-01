Le PSG boucle un transfert de «rêve» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé comme la grande priorité du PSG l'été dernier, Khvicha Kvaratskhelia s'est finalement engagé avec le club de la capitale durant ce mercato d'hiver, moyennant un transfert estimé à 70M€. L'officialisation est tombée vendredi soir et l'international géorgien s'est engagé à Paris jusqu'en 2029. Et l'ancien joueur de Naples ne cache pas qu'il vit un rêve.

Luis Enrique prêt à révolutionner le PSG avec Kvaratskhelia. Quelles conséquences pour l'équipe ? 🚀 https://t.co/0zEAqu5JkZ — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

« C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux », a-t-il confié lors d'une interview accordée aux médias du PSG.

Et dans le communiqué officialisant son transfert, Khvicha Kvaratskhelia tenait d'ailleurs le même discours : « C’est un rêve d’être ici. On m’a dit énormément de choses très positives à propos du Paris Saint-Germain. Je ressens une immense fierté en rejoignant ce grand club et j’ai vraiment hâte de porter mes nouvelles couleurs ». Le Géorgien est donc en plein rêve.