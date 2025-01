Transferts : Deux buteurs vont régaler l’OM sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé seulement été dernier en provenance du RC Lens, Elye Wahi pourrait déjà quitter l’OM lors de cette période de mercato hivernal. En ce sens, l’attaquant âgé de 22 ans serait notamment dans le viseur de Galatasaray, qui n’en ferait pas une priorité. Le club turc préférerait Georges Mikautadze et Amine Gouiri, mais aucun des deux ne serait très emballé de le rejoindre.

Faut-il voir un signe dans la réponse de Roberto De Zerbi à propos d’Elye Wahi, vendredi en conférence de presse ? Les rumeurs à propos de l’avenir de l’attaquant âgé de 22 ans s’intensifient ces derniers jours et l’entraîneur de l’OM ne les a pas atténuées au moment d’évoquer sa situation.

« On verra dans les prochaines semaines »

« On verra. Pour l'instant, il n'y a rien. On verra dans les prochaines semaines. Il ne sera pas là dimanche car il est encore blessé. Son absence nous a pesé cette semaine », a déclaré Roberto De Zerbi, ne fermant clairement pas la porte à un départ d’Elye Wahi d’ici à la fermeture du marché des transferts, contrairement à ce qu'il avait fait avec Valentin Rongier.

Galatasaray préfère Gouiri et Mikautadze mais…

En ce sens, l’ancien lensois aurait plusieurs prétendants selon La Provence. West Ham, Bournemouth, Arsenal et un club allemand s’intéresseraient à Elye Wahi. D’après le quotidien régional, ce serait également le cas de Galatasaray, qui n’en ferait pas une priorité et préférerait Georges Mikautadze (24 ans) et Amine Gouiri (24 ans). Toutefois, aucun des deux ne serait très emballé par cette destination, ce qui pourrait faire les affaires de l’OM dans l’optique d’un départ d’Elye Wahi.