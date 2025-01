Donnarumma passe un coup de fil et boucle un transfert au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nouveau joueur du PSG, Khvicha Kvaratskhelia va pouvoir découvrir ses nouveaux partenaires dans les prochains jours. D'ailleurs, le Géorgien connaît déjà certains membres de l'effectif parisien à l'image de Fabian Ruiz avec lequel il a évolué à Naples, ou encore Gianluigi Donnarumma. Le nouveau numéro 7 du PSG a d'ailleurs discuté avec le portier parisien avant d'acter son transfert.

C'est désormais officiel, le PSG tient sa première recrue de l'hiver, et quelle recrue ! En effet, Khvicha Kvaratskhelia s'est engagé jusqu'en 2029 avec le club de la capitale qui a déboursé environ 70M€ pour son transfert en provenance de Naples. A Paris, l'international géorgien va notamment retrouver Fabian Ruiz avec lequel il a évolué au Napoli. Mais ce n'est pas du tout puisque le nouveau numéro 7 du PSG révèle qu'il connaît également Gianluigi Donnarumma avec lequel il a échangé avant sont transfert.

Donnarumma a appelé Kvaratskhelia

« Je connais certains joueurs, oui. Fabian (Ruiz), avec qui j’ai joué à Naples. Et je connais Gigio (Donnarumma), avec qui j’ai échangé avant de rejoindre le Paris Saint-Germain », confie-t-il dans sa première interview pour les médias du PSG.

«C’est une grande fierté et un rêve»

Khvicha Kvaratskhelia s'est également dit enchanté de rejoindre le PSG :« C’est un honneur de pouvoir porter le maillot du PSG. C’était un rêve pour moi de jouer pour l’une des plus grandes équipes du monde. C’est une grande fierté et un rêve, et nous allons nous battre ensemble pour accomplir nos rêves. Je suis très heureux. »