Transfert à 75M€, la folie qui relance le mercato de l'OM !

Alexis Brunet

Très prochainement, Omar Marmoush va quitter Francfort pour rejoindre Manchester City contre la somme de 75M€. Un transfert qui pourrait avoir des répercussions du côté de l’OM, car le club allemand viserait l’attaquant marseillais Elye Wahi, qui n’a pour le moment pas réussi à s’imposer sous les ordres de Roberto De Zerbi, pour remplacer l’Égyptien.

L’été dernier, l’OM a décidé de recruter deux nouveaux joueurs pour occuper la pointe de l’attaque. Le club phocéen a fait venir Elye Wahi en provenance du RC Lens, ainsi que Neal Maupay qui a débarqué d’Everton sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Quelques mois plus tard, c’est l’ancien joueur des Toffees qui semble avoir une longueur d’avance dans l’esprit de Roberto De Zerbi.

Elye Wahi prêt à quitter l'OM ? ⏳ La surprise pourrait venir d'un prêt à l'étranger, et Roberto De Zerbi n'a pas fermé la porte…

Elye Wahi ne s’est pas imposé à l’OM

Avant d’atterrir à l’OM l’été dernier, Elye Wahi avait passé une seule saison au RC Lens. L’attaquant n’avait pas vraiment réussi à s’imposer dans le nord de la France et il avait donc décidé de revenir dans le sud, qui lui a plus réussi par le passé. Mais tout comme à Lens, l’ancien Montpelliérain ne semble pas vraiment avoir fait sa place au sein du club phocéen. Wahi est pour le moment derrière Neal Maupay dans la hiérarchie et il n’a inscrit que trois buts en quatorze matches toutes compétitions confondues. Des statistiques trop en deçà de la somme misée sur lui l’été dernier par l’OM (25M€ plus 5M€ de bonus).

Francfort s’intéresse à Wahi

Oui mais voilà, Elye Wahi pourrait ne pas avoir le temps d’améliorer sa situation à l’OM. En effet, selon les informations de RMC Sport, Francfort pense au Marseillais pour remplacer Omar Marmoush qui est en partance vers Manchester City. Les Skyblues vont dépenser 75M€ pour l’Égyptien et les dirigeants allemands auront donc des fonds à réinjecter pour mettre la main sur un attaquant. Reste à voir si l’ancien Montpelliérain décidera de faire le grand saut et de rejoindre la Bundesliga ou bien s’il préférera s’imposer à Marseille.