Transferts : C'est le feu à l'OM, un attaquant affole le mercato !

Alexis Brunet

Après seulement six mois, Elye Wahi pourrait déjà quitter l’OM. En effet, le club phocéen serait ouvert à une vente de son attaquant, qui intéresse notamment Francfort. En cas de départ de l’ancien Montpelliérain, Pablo Longoria ne restera pas inactif et un joueur offensif sera recherché par le dirigeant espagnol pour combler ce vide.

Depuis son rachat par Frank McCourt, l’OM se cherche un grantatakan. De nombreuses pointures comme Alexis Sanchez, Mario Balotelli ou Pierre-Emerick Aubameyang ont posé leurs valises à Marseille ces dernières années, mais lors du mercato estival 2024, c’est sur Elye Wahi que Pablo Longoria a misé gros. Le buteur est arrivé en provenance du RC Lens contre un chèque de 30M€ bonus compris, et pour le moment, force est de constater qu’il ne répond pas aux attentes du club phocéen. En quatorze rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien Montpelliérain n'a trouvé la faille qu’à trois reprises.

L’OM est ouvert à une vente de Wahi

Face au relatif échec d’Elye Wahi à Marseille, l’OM aurait déjà tranché. En cas d’offre satisfaisante cet hiver, le club phocéen ne retiendra pas le Français. D’après les informations de RMC Sport, Pablo Longoria attendrait au moins 30M€ pour l’ancien Montpelliérain, soit la somme investie l'été dernier (bonus compris). Une somme que serait peut-être prêt à mettre Francfort, qui s’intéresse au Marseillais et qui disposera d’une belle enveloppe pour recruter cet hiver avec la vente à venir d’Omar Marmoush à Manchester City pour 75M€.

L’OM recrutera devant en cas de départ de Wahi

Si l’OM récupère 30M€ pour Elye Wahi, une partie de cette somme servira à recruter son remplaçant. En effet, le club phocéen ne souhaite pas s’affaiblir dans ce secteur et un joueur offensif sera recherché si l’ancien Montpelliérain vient à partir. Reste à voir quelle décision prendra l’attaquant qui est pour le moment devancé par Neal Maupay dans la hiérarchie à Marseille. En plus de Francfort, West Ham et d’autres clubs anglais auraient des vues sur le joueur de 23 ans.