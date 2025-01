Mercato - OM : Son transfert est imminent, Wahi est sous le choc ?

Thomas Bourseau

Elye Wahi (22 ans) pensait connaître une tout autre aventure à l'OM et au moins y rester une saison comme révélé ce lundi par La Provence. Toutefois, sa situation sportive n'étant pas florissante et l'Olympique de Marseille étant prêt à tourner la page, Wahi aurait accepté de quitter l'OM alors qu'il avait mis tout un processus de performance en place en dehors du terrain. Un départ qu'il n'avait pas programmé aussi rapidement.

Le discours de l'OM était clair avant l'ouverture du mercato le 1er janvier dernier. Le 18 décembre 2024, à l'occasion de sa traditionnelle conférence de presse de mi-saison, le président Pablo Longoria assurait aux journalistes présents dans la salle qu'Elye Wahi ne quitterait pas l'Olympique de Marseille cet hiver malgré ses difficultés d'adaptation. « Pour nous, hors de question d'un départ d'Elye Wahi cet hiver. Je prends l'initiative, même sans discuter avec la partie sportive, car nous on croit beaucoup dans le potentiel d'Elye ».

Longoria avait assuré qu'il resterait, Benatia a incité Wahi à aller voir ailleurs

Pendant le fameux point presse, Pablo Longoria estimait même compter en ses rangs l'un des meilleurs jeunes attaquants du football européen. « Marseille n'attend personne, mais c'est vrai que chaque joueur a son rythme, son adaptation. Avec Elye, je suis sûr qu'on a un des meilleurs jeunes attaquants en Europe, même avec les hauts et les bas. Je crois que le temps d'Elye Wahi va arriver, on est tranquille, il doit rester tranquille. J'ai beaucoup confiance en son avenir et je crois qu'il va s'imposer dans ce club car il a toutes les qualités pour ». a conclu le président du club phocéen. Un mois plus tard, quasiment jour pour jour, Medhi Benatia aurait annoncé au clan Elye Wahi qu'il faudrait qu'il cherche un nouveau club.

Wahi avait tout mis en place pour réussir à l'OM...

C'est en effet l'information communiquée par La Provence ce lundi soir. Elye Wahi serait tombé de haut puisqu'il aurait fait des pieds et des mains dans l'optique de retrouver la forme, une place dans la rotation et au moins faire une pige complète à l'OM.

Il n'était donc pas dans ses plans quitter la cité phocéenne en cours de saison. Wahi aurait même fait aménager une salle de musculation et de récupération au sein de sa villa tout en engageant un préparateur physique et un chef à domicile pour son alimentation. Pour autant, ayant peur de témoigner d'un temps de jeu de plus en plus famélique à l'OM, Elye Wahi aurait pris la décision de revenir sur sa position initiale et donc de plier bagage cet hiver.