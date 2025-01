Officiel : Longoria attaqué en direct, l’OM porte plainte !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que Pablo Longoria a poussé un coup de gueule contre l’arbitrage dimanche, après le match nul face à Strasbourg (1-1), Stéphane Tarrago, journaliste pour L'Équipe, a comparé le comportement du président de l’OM à celui « d’un adolescent attardé ». Par le biais d’un communiqué, le club a réagi ce lundi et va intenter une action pénale

À l’image de Leonardo Balerdi ou Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM a une nouvelle fois pesté contre l’arbitrage dimanche, après avoir été tenu en échec par Strasbourg (1-1). Plus discret dans les médias depuis l'arrivée de Medhi Benatia, Pablo Longoria a tenu à s’exprimer personnellement au micro de DAZN, dénonçant ce qu’il considère un « scandale », en référence à une supposée faute sur Jonathan Rowe dans la surface adverse.

« Tu as le droit d’avoir des comportements qui ne sont pas ceux d’un adolescent attardé »

En réaction à la prise de parole de Pablo Longoria, le journaliste Stéphane Tarrago a tenu les propos suivants sur le plateau de L’Équipe du Soir : « Quand tu diriges un club de 500 ou 600 millions d’euros de budget, même si tu es un jeune président, tu as le droit d’avoir des comportements qui ne sont pas ceux d’un adolescent attardé. » Il y a quelques jours, l’OM a annoncé avoir porté plainte en diffamation contre RTL pour des propos tenus à l’antenne, et va de nouveau intenter une action pénale dans cette affaire.

« L’Olympique de Marseille, par la voie d’une action pénale, sollicitera la condamnation de Sébastien Tarrago ainsi que des dommages et intérêts »

« Dans la continuité de ses dernières prises de position, l’Olympique de Marseille ne tolère plus aucun propos injurieux à l’encontre de son Club, de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses supporters. Les termes employés par Sébastien Tarrago dans une émission sportive télévisée, dimanche 20 janvier, sont encore une fois inacceptables. Aucune excuse ne saurait effacer la violence de ses propos, particulièrement à l'heure où la santé mentale est érigée en Grande cause nationale. C’est pourquoi l’Olympique de Marseille, par la voie d’une action pénale, sollicitera la condamnation de Sébastien Tarrago ainsi que des dommages et intérêts », a annoncé l’OM dans un communiqué publié sur son site internet.