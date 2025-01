OM : «Un adolescent attardé», Longoria dézingué en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, après la rencontre entre l'OM et Strasbourg, Pablo Longoria avait encore des choses à dires sur l'arbitrage. Le président olympien a ainsi crié au scandale, mais voilà que cette sortie lui a valu certains commentaires pour le moins déplacés. C'est ainsi que Longoria s'est fait complètement dézingué par Sébastien Tarrago.

Encore une fois, Pablo Longoria était remonté contre l'arbitrage. Après la rencontre face à Strasbourg, le président de l'OM a notamment balancé au micro de DAZN : « Il faut dire stop. L'action du penalty sur Rowe, c'est un scandale. Il y a une occasion nette de but et le joueur n'est pas en action de jouer le ballon, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Jusqu'où on va arriver avec l'Olympique de Marseille ? Pourquoi le VAR n'arrête pas ».

« Tu as le droit d’avoir des comportements qui ne sont pas ceux d’un adolescent attardé »

Sur le plateau de L'Equipe du Soir, Sébastien Tarrago a réagi à ces propos de Pablo Longoria. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le journaliste n'a pas été tendre avec le président de l'OM : « Quand tu diriges un club de 500 ou 600 millions d’euros de budget, même si tu es un jeune président, tu as le droit d’avoir des comportements qui ne sont pas ceux d’un adolescent attardé ».

L'OM a porté plainte contre RTL

On attend désormais la réponse de Pablo Longoria. Nul doute que l'OM ne devrait pas hésiter à contre-attaquer. Récemment, le club phocéen avait notamment porter plainte en diffamation, suite à des propos qui avaient été tenus à l'antenne de RTL. Affaire à suivre...