OM : «C’est incroyable», le vestiaire craque !

La tension était à son comble dimanche soir au Vélodrome lors du duel très haché entre l'OM et Strasbourg. Les hommes de Roberto De Zerbi ont à nouveau estimé avoir été pénalisés par l'arbitrage. Après la rencontre, les déclarations se sont multipliées dans les rangs olympiens pour dénoncer cette injustice.

L'OM n'en peut plus de l'arbitrage et l'a fait savoir par la voix de nombreux marseillais dimanche soir. Si la sortie de Pablo Longoria à ce sujet reste la plus marquante, les Phocéens n'ont pas hésité à en rajouter une couche, que ce soit au micro de DAZN ou en zone mixte.

«Les rouges et les penalties, c'est seulement contre nous, c'est incroyable»

Capitaine de l'OM, Leonardo Balerdi fait partie de ceux qui ont exprimé leur ras-le-bol. « On a fait beaucoup de choses, mais je pense aussi qu'il y a des situations limites. Parfois, on essaye de rester calme, mais il y a des situations chaudes et l'arbitre ne siffle pas alors que c'est un penalty clair. Ils ont fait mille fautes et l'arbitre n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé, même pas un peu, il faut mettre un rouge seulement contre nous. Les rouges et les penalties, c'est seulement contre nous, c'est incroyable. Ce sont toujours les mêmes problèmes, toujours », a pesté l'Argentin au micro de DAZN. En zone mixte, Luis Henrique et Geronimo Rulli ont emboité le pas.

«C'est toujours contre l'OM»

« Après, pendant la semaine, l'arbitre a dit "pardon, c'est mon erreur," tu sais, comme la semaine dernière avec le penalty contre Rennes, comme le penalty contre Lyon, mais la vérité c'est qu'il est toujours contre nous, mais bon, c'est toujours contre l'OM. Je ne veux pas chercher d'excuses », a déploré Rulli. « Oui, je n'aime pas trop parler des arbitres, mais c'est dommage, contre nous, c'est toujours comme ça. Et après, s'il y a une action litigieuse pour nos adversaires, il y a toujours pénalty pour eux, mais pas pour nous. Mais c'est comme ça, on doit jouer contre ça aussi. On doit oublier et essayer de marquer des points, de continuer comme ça la saison », a poursuivi Luis Henrique. Le message est clair du côté de l'OM.