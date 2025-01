«Un scandale», le boss de l'OM se lâche en direct !

Arnaud De Kanel

L'OM avait une occasion en or de distancer ses concurrents directs pour la deuxième place dimanche soir. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont buté sur Strasbourg alors qu'ils méritaient certainement mieux. Les Phocéens auraient même pu bénéficier d'un pénalty en fin de rencontre. De passage au micro du diffuseur, Pablo Longoria a exprimé son ras-le-bol vis à vis de l'arbitrage français.

L'occasion était belle pour l'OM qui pouvait prendre le large avec le LOSC et l'AS Monaco dimanche soir. Or, le public du Vélodrome a une nouvelle fois déchanté puisque les Olympiens n'ont pas fait mieux qu'un nul face à une rugueuse équipe de Strasbourg. Les hommes de Liam Rosenior ont multiplié les contacts et n'ont été que très rarement avertis. Pire encore, l'OM estime qu'il aurait du bénéficier d'un pénalty en toute fin de rencontre. La goutte de trop pour Pablo Longoria, furieux après la rencontre.

«C'est un scandale»

« Il faut dire stop. L'action du penalty sur Rowe, c'est un scandale. Il y a une occasion nette de but et le joueur n'est pas en action de jouer le ballon, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Jusqu'où on va arriver avec l'Olympique de Marseille ? Pourquoi le VAR n'arrête pas, s'est plaint Longoria. Vous avez joué au football, une action dans laquelle il ne joue pas le ballon, il met la main dans le dos, action manifeste, c'est penalty toute la vie. Je ne comprends pas. Il l'a poussé. Avec la vitesse, il y a faute », a pesté Pablo Longoria en direct au micro de DAZN. Le président de l'OM est à bout.

«Chaque week-end, c'est la même chose»

« Ce sont trop de décisions. Je ne viens pas me victimiser mais on arrive à un moment où on ne peut pas accepter ça et je ne l'accepte pas. Chaque week-end, c'est la même chose. Je suis le président, j'ai des ambitions, toute l'équipe est frustrée, alors qu'est-ce qu'on doit faire pour changer cette dynamique ? Parce que chaque week-end, c'est la même chose », a ajouté Pablo Longoria. Le message est passé.