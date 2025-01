Mercato : Riolo annonce le prochain buteur de l’OM !

Axel Cornic

Après avoir investi plus de 25M€ l’été dernier pour le recruter, l’Olympique de Marseille semble être sur le point de faire ses adieux à Elye Wahi. Ce dernier devrait vraisemblablement rejoindre l’Eintracht Francfort et à Marseille, on cherche déjà son successeur… qui pourrait bien venir du Championnat néerlandais !

C’est ce qu’on peut appeler un flop. Espoir du football français, Elye Wahi semblait pouvoir exploser sous les ordres d’un entraîneur comme Roberto De Zerbi. Un pari perdu toutefois, puisque l’ancien du RC Lens et de Montpellier n’a pas réussi à s’imposer à l’OM et en ce mercato de janvier, on parle déjà d’un possible départ loin de la Ligue 1.

« La piste la plus chaude pour remplacer Wahi, c'est Santiago Gimenez »

Elye Wahi pourrait se relancer en Allemagne, puisque l’Eintracht Francfort aurait l’intention de miser sur lui pour remplacer un Omar Marmoush qui va rejoindre Pep Guardiola à Manchester City. Et Daniel Riolo semble déjà savoir sur qui l’OM va miser pour remplacer le Français ! « La piste la plus chaude pour remplacer Wahi, c'est plutôt pas mal, je ne sais pas s'ils vont réussir à conclure, mais c'est le gars de Feyenoord : Santiago Gimenez » a-t-il révélé ce lundi, dans l’After Foot.

« S'ils n'arrivent pas à faire un nom, je termine la saison avec les gars que j'ai là »

Le profil de Santiago Gimenez semble beaucoup lui plaire, puisqu’il a même confié que si l’OM n’arrive pas à le signer lui ou un joueur d’un profil semblable, le mieux serait de ne rien faire du tout. « S'ils n'arrivent pas à faire un nom, un mec comme Gimenez, je termine la saison avec les gars que j'ai là » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport. « S'il faut aller prendre un attaquant à 10M€, mais qu'il ne sera pas capable d'assumer en Ligue des Champions la saison ». Le Mexicain de 23 ans réalise une très belle première partie de saison sous les couleurs de Feyenoord, avec 13 buts en 17 rencontres toutes compétitions confondues.