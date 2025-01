Mercato - OM : C’est confirmé, De Zerbi va avoir un nouveau buteur !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé seulement l’été dernier en provenance du RC Lens, Elye Wahi va déjà quitter l’OM, très certainement pour s’engager avec l’Eintracht Francfort, avec qui il a déjà un accord. Marseille devrait récupérer la somme investie pour le recruter. Un départ qui devrait être compensé puisque Marseille aurait l'intention de recruter un autre attaquant.

Blessé et absent lors des trois derniers matchs, Elye Wahi ne devrait pas reporter le maillot de l’OM. Comme indiqué par RMC Sport et Foot Mercato, l’attaquant âgé de 22 ans se rapproche de l’Eintracht Francfort, avec qui il s’est déjà mis d’accord. Un terrain d’entente est également proche d’être trouvé avec Marseille, où il est sous contrat jusqu'en juin 2029. Pour accepter de se séparer d’Elye Wahi, l’OM voulait récupérer le montant investi pour le recruter l’été dernier, soit environ 30M€.

L’OM va recruter un attaquant pour remplacer Wahi

Une somme que l’OM devrait en partie réinvestir dès cet hiver. En effet, La Minute OM et La Tribune OM indiquent que les dirigeants marseillais ont l’intention de remplacer Elye Wahi si son départ se confirme. Reste à savoir sur quel attaquant se portera le choix de l’OM, alors que la piste menant à Evann Guessand (23 ans, OGC Nice) ne serait plus d’actualité. Roberto De Zerbi peut toujours compter sur Neal Maupay et également sur l’émergence de Robinio Vaz, entré en jeu dimanche contre Strasbourg (1-1).

Vaz a marqué des points auprès de De Zerbi

Arrivé l’été dernier en provenance de Sochaux, l’attaquant âgé de 17 ans a disputé contre le RCSA son deuxième match en professionnel et a même été élu homme du match. « Je fais jouer les joueurs qui le méritent le plus de mon point de vue. Ce soir, avec l'absence d'Elye Wahi et le fait que Neal Maupay, qui est un de mes joueurs préférés, ce soir était peut-être un petit peu moins lucide, c'était quand même le troisième match d'affilée aussi qu'il jouait. Je pensais qu'il méritait. Robinio apporte de l'énergie, il a fait un bon match et il est un joueur très fort. Après, c'est sûr que c'est un garçon de 2007, donc il faut réussir à le gérer au mieux. Mais je l'avais déjà dit, je n'ai pas peur de faire jouer les jeunes. J'ai même eu le doute ce soir de le faire débuter ou pas », a confié Roberto De Zerbi à propos de Robinio Vaz en conférence de presse.