Ce joueur de l'OM veut imiter Kolo Muani

Amadou Diawara

Après avoir défendu les couleurs de l'OM pendant cinq mois, Elye Wahi serait déjà sur le départ. En effet, le club phocéen et l'entourage du joueur étaient sur le point de trouver un accord avec la direction de l'Eintracht Francfort ce vendredi en début de soirée. Ayant refusé catégoriquement de rejoindre la Turquie et l'Angleterre, Elye Wahi souhaite suivre l'exemple de Randal Kolo Muani.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est offert les services d'Elye Wahi. En effet, le club phocéen a signé un chèque d'environ 25M€ au RC Lens pour récupérer le crack de 22 ans.

Wahi a choisi l'Eintracht Francfort

A la peine à l'OM depuis sa signature, Elye Wahi ne devrait pas finir la saison à Marseille. Selon les informations de La Provence, le numéro 9 de Roberto De Zerbi devrait rejoindre l'Eintracht Francfort d'ici la fin du mercato hivernal. En effet, les trois parties étaient sur le point de trouver un accord ce lundi en début de soirée.

Wahi veut suivre les pas de Kolo Muani

Toujours selon La Provence, Elye Wahi estime que l'Eintracht lui offre une belle opportunité de se relancer, voulant suivre les pas de Randal Kolo Muani et d'Hugo Ekitike. Le premier ayant quitté le club allemand pour rejoindre le PSG lors de l'été 2023, tandis que le second a été transféré de Paris à Francfort l'année dernière. A en croire le média local, Elye Wahi aurait refusé catégoriquement de migrer vers la Turquie ou l'Angleterre. Galatasaray, Bournemouth et West Ham l'ayant courtisé.