Le projet de folie de Benatia qui fait rêver l’OM

Après avoir été conseiller sportif du président Longoria, Medhi Benatia a récemment reçu une promotion et a été nommé directeur du football de l'OM. Une juste récompense pour l'ancien défenseur central dont le travail est globalement salué, notamment pour ses prises d'initiatives sur le mercato. D'ailleurs, Benatia aurait un grand projet pour le club phocéen.

Recruté par Pablo Longoria il y a un peu plus d'un an afin de compenser les nombreux départs au sein de l'organigramme de l'OM, notamment celui de Javier Ribalta, Medhi Benatia est rapidement devenu un élément indispensable à Marseille. Il a d'ailleurs récemment reçu une promotion afin d'être nommé directeur du football du club phocéen. Il faut dire que son travail est largement salué, notamment sur le mercato. Selon le journaliste de L'EQUIPE, Loïc Tanzi, Medhi Benatia a de grandes ambitions pour l'OM.

La méthode Benatia enchante l'OM

« Benatia, c’est un ami proche de Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern. Donc il a appelé directement Kompany en lui disant : ‘‘Si jamais pendant 6 mois tu nous le laisses à l’OM, il va jouer’’. Il lui a présenté le projet de l’OM, il l’a aussi présenté au joueur et son entourage », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant d'en rajouter une couche au sujet de la méthode Benatia.

«Il veut refaire de l’OM un grand club européen»

« C’est la méthode de Benatia, il a un discours très clair. Il veut refaire de l’OM un grand club européen. Et à chaque fois qu’on parle à des gens qui ont discuté avec Medhi Benatia, et ils nous disent tous : ‘‘Il sait où il veut aller et le projet est clair’’. Mais Mathys Tel n’ira pas à l’OM. Il restera au Bayern parce que c’est ce qu’il veut », ajoute Loïc Tanzi. Par conséquent, Medhi Benatia a d'énormes ambitions pour l'OM.