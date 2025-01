Scandale à cause de la vente OM ? Il dit tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM ne décolère pas. Depuis quelques semaines, le club marseillais estime avoir été floué par l'arbitrage. Après la rencontre face au Racing Club de Strasbourg, Pablo Longoria a évoqué son ras-le-bol devant tant de décisions litigieuses. Journaliste, Thibaud Vézirian a été interrogé sur ce sujet et sur une possible vengeance des instances.

L’OM a vécu une dernière semaine délicate suite à plusieurs décisions litigieuses. Face au LOSC mardi dernier, Mehdi Benatia a été sanctionné d’un carton rouge par Clément Turpin après avoir réclamé un penalty en faveur de Jonathan Rowe. Rebelote quelques jours plus tard face à Strasbourg lorsque l’arbitre a décidé de ne pas sifflet après une bousculade de Guéla Doué sur le joueur anglais. Après ce nouveau fait de jeu, Pablo Longoria a exprimé son ras-le-bol.

Le coup de gueule de Longoria

« Il faut dire stop. L'action du penalty sur Rowe, c'est un scandale. Il y a une occasion nette de but et le joueur n'est pas en action de jouer le ballon, qu'est-ce qu'il faut de plus ? Jusqu'où on va arriver avec l'Olympique de Marseille ? » a déclaré le président de l’OM au micro de DAZN. Sur Twitch, le journaliste Thibaud Vézirian est revenu sur cette décision. Au moment d’évoquer ce sujet, il a été interpellé par un spectateur et questionné sur une possible conséquence de la vente OM.

Une vengeance des instances ?

« Est-ce que l’arbitrage à charge contre l’OM ne serait pas dû à la non-officialisation de cet été et donc le peu de droits TV encaissés ? Que la ligue, face à la non-officialisation de tout ce qui se passe en coulisses qui est comme le nez au milieu de la figure mais qui n’est pas public, en soit agace, parce que ça a empiété sur les droits TV, peut-être. Mais de là à interférer sur des décisions de commissions, d’arbitrage, je ne suis pas raccord. Donc non, je n’y crois pas » a lâché Vézirian.