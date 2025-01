OM : «Il massacrait tout le monde», la folle révélation !

Arnaud De Kanel

Ancien coéquipier de Neal Maupay au centre de formation de l'OGC Nice et désormais meilleur ami et beau frère de l'attaquant de l'OM, Corentin Trojani s'est remémoré ses belles années avec les jeunes aiglons à l'occasion d'un entretien accordé à La Provence. L'occasion surtout d'évoquer Maupay, la terreur de l'époque.

Buteur titulaire de l'OM et épanoui sous les ordres de Roberto De Zerbi, Neal Maupay s'éclate à Marseille, l'un des rivaux de son club formateur, l'OGC Nice. Son passage chez les Aiglons lui a d'ailleurs permis de faire connaissance avec celui qui est désormais son meilleur ami, Corentin Trojani. Ce dernier a parlé du phénomène qu'était Maupay chez les jeunes.

«Il massacrait tout le monde !»

« Il massacrait tout le monde ! On était un petit groupe de 3-4 tout le temps ensemble. On se bagarrait un peu au début car je ne comprenais pas pourquoi je n’arrivais pas à lui prendre la balle et pourquoi il était si costaud alors qu’il était plus jeune d’un an. Il a toujours été un peu fou, très chambreur, dans la provocation. Il a besoin de ça pour se dépasser constamment. C’est un compétiteur acharné, il me casse même les pieds au ping-pong… C’est son caractère et c’est pour ça qu’il en est là », a déclaré Corentin Trojani dans un entretien accordé à La Provence. Neal Maupay a ensuite réalisé le rêve de tous les jeunes niçois, à savoir jouer avec l'équipe professionnelle.

«Il était largement au-dessus»

« On n’a pas été surpris de le voir jouer en pro, il était largement au-dessus. Il n’y avait personne derrière Dario Cvitanich. Je me souviens très bien de son premier match titulaire, en coupe de la Ligue contre Lyon, il avait fait la misère à Bisevac et Koné, qui avait pris un rouge. Neal avait été ovationné par tout le stade du Ray. C’était fou. Le Ray, ce n’était pas l’Allianz, il y avait de l’ambiance, ça chauffait. À ce moment-là, il réalisait notre rêve à tous, celui des gamins du centre de formation », a ajouté Corentin Trojani.