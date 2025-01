Le vestiaire de l’OM réclame une recrue à De Zerbi !

Thomas Bourseau

Au début du mercato, Luiz Felipe Ramos a pris ses quartiers à Marseille en tant que nouvelle recrue de l’OM. Le défenseur central de 27 ans passé notamment par la Lazio et le Betis Séville est attendu par Geronimo Rulli qui souhaite le voir en action le plus rapidement possible. C’est le message qu’il a fait passer à Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Luiz Felipe Ramos (27 ans) a débarqué à l’OM au bout d’une semaine de mercato cet hiver. Libre de tout contrat depuis la rupture de son bail à Al-Ittihad, le défenseur italo-brésilien n’a cependant toujours pas fait ses débuts sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

«On espère le voir très vite»

De quoi commencer à faire ressentir une certaine impatience à Geronimo Rulli. Le gardien argentin qui s’est mis tout l’OM dans sa poche cette saison connaît bien Luiz Felipe Ramos et attend de le voir à l’œuvre. « C'est un joueur que je connaissais déjà, je l'avais affronté en Liga quand il jouait au Bétis. Il va nous aider, je pense que c'est une très bonne recrue. On n'avait pas beaucoup de joueurs à son poste, on espère le voir très vite ». a confié Rulli en conférence de presse vendredi.

«Il faudra du temps, comme pour Rabiot, sans trop forcer»

A la mi-janvier, son entraîneur Roberto De Zerbi prônait la patience avant de lancer dans le grand bain le défenseur central. « Il faudra du temps, comme pour Rabiot, sans trop forcer. Il a de l'enthousiasme. Il peut jouer à la position aux trois postes de la défense à trois. C'est un défenseur central avec beaucoup de qualités ». Reste à savoir si Luiz Felipe Ramos fera ses premiers pas à Nice dimanche.