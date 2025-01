Cyclisme : Il pense qu’Evenepoel peut battre Pogacar sur le Tour !

Alexandre Higounet

Alors que Remco Evenepoel poursuit actuellement sa convalescence suite à sa lourde chute intervenue à l’entraînement courant décembre, la question de savoir s’il sera en mesure de réellement lutter pour le maillot jaune est posée, alors que le double champion olympique en a fait son grand objectif. Le sélectionneur belge Serge Pauwels en est lui convaincu.

Ces derniers jours, le média belge Sporza.be a organisé un débat autour de Remco Evenepoel, qui se remet actuellement de sa lourde chute intervenue à l’entraînement courant décembre et qui manquera tout le début de saison.

« Il y avait des doutes : peut-il courir en haute montagne pendant trois semaines ? La réponse est oui »

La discussion s’est logiquement tournée vers la capacité du double champion olympique à remporter le Tour de France, le grand objectif qu’il s’est fixé pour la suite de sa carrière. Sur le sujet, Serge Pauwels, le sélectionneur de la Belgique, s’est montré très clair : « Remco a déjà fait un grand pas en 2024. Car malgré sa victoire au classement général sur la Vuelta il y a deux ans, il y avait apparemment des doutes quant à sa capacité à concourir en haute montagne avec les meilleurs coureurs pendant 3 semaines. Nous connaissons maintenant cette réponse : c’est oui ». Et selon Pauwels, la réponse est d’autant plus positive qu’Evenepoel a totalement intégré une démarche visant à progresser encore pour se rapprocher des performances en montagne de Pogacar. Pauwels a témoigné : « Je lui ai parlé immédiatement après le Tour et il travaillait déjà sur ses points d’amélioration pour se rapprocher encore plus du sommet. Les coureurs disposent des données et savent à quel niveau l'écart doit être réduit ».

Evenepoel a réduit l’écart mais de là à suivre Pogacar dans les cols…

L’optimisme de Pauwels est-il réaliste ? Evenepoel peut-il dominer Pogacar au Tour de France ? Il est clair qu’à l’occasion du Tour de France 2024, le leader belge a apporté la preuve qu’il avait comblé une partie de son retard en haute montagne et qu’en perdant du poids, il était capable d’exister au plus haut niveau dans les cols sans connaître de jour sans. Mais il était encore très loin de pouvoir suivre le champion slovène. Tout l’enjeu est là désormais pour Evenepoel : il doit être capable de garder la roue de Pogacar dans les cols et attendre les contre-la-montre pour faire la différence. En sera-t-il capable ? Tant que le champion slovène sera au niveau de 2024, cela apparaît tout de même peu probable. L’an dernier, Evenepoel avait tout de même fini à 10 minutes. L’écart est trop grand pour être comblé.