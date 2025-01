Marion Rousse fidèle, voila la preuve !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Devenue une femme d'affaire omniprésente dans le cyclisme français, Marion Rousse n'en finit plus de cumuler les postes à responsabilité. En parallèle, la patronne du Tour de France Femmes a créé sa gamme de vêtements de sport. Mais alors qu'elle aurait pu faire sa propre marque, Marion Rousse a préféré s'associer Ekoi, son équipementier lorsqu'elle était encore cycliste. Une belle preuve de fidélité.

Patronne du Tour de France Femmes, consultante France Télévisions pour toutes les épreuves de cyclisme et désormais animatrice de sa propre émission sur France 3 « La vie à vélo », Marion Rousse est devenue un visage incontournable du cyclisme français. Une magnifique réussite qui lui a même permis de créer sa propre gamme de vêtements de sport.

Marion Rousse, fidèle à la marque Ekoi

En effet, alors qu'elle s'est essayée au mannequinat lorsqu'elle était plus jeune et qu'elle était aussi hôtesse podium du Prix de la combativité sur le Tour de France, Marion Rousse s'est vu offrir l'opportunité de devenir ambassadrice d’une ligne de vêtements de sport. Plusieurs équipementiers étaient évidents intéressés. Mais elle a choisi une autre option. « Des marques étrangères m’avaient contactée mais j’ai choisi de créer ma gamme chez la marque Ekoi. J’avais roulé pour eux quand j’étais cycliste mais, surtout, je voulais quelque chose que tout le monde puisse acheter. Cela m’aurait fait chier que des gens mettent 400 euros pour rouler en Marion Rousse. Là, ça va », confie-t-il dans les colonnes du Parisien. Une belle preuve de fidelité.

«Et au-dessus de tout cela, j’ai ma vie de famille à gérer»

Mais ce n'est pas tout. En plus de ses nombreuses activités, Marion Rousse est une maman comblée aux côtés de son compagnon Julian Alaphilippe, double champion du monde de cyclisme sur route. Et son fils Nino est évidemment sa priorité. « Et au-dessus de tout cela, j’ai ma vie de famille à gérer. Je suis mère à temps plein comme toutes les mamans. Si mon fils (Nino) a un problème pendant que je suis en déplacement, je m’en occupe évidemment. Mais je remercie encore mes parents de me décharger de pleins de tâches quand je ne suis pas là. Sans eux, je ne pourrais pas faire autant de choses », ajoute Marion Rousse.