Alors qu’elle martèle depuis plusieurs semaines que le grand objectif de la saison 2025 sera de reprendre le maillot jaune à Tadej Pogacar, la direction de l’équipe Visma-Lease A Bike apparaît aujourd’hui en situation d’imaginer une nouvelle stratégie pour terrasser le leader slovène. Explication.

Depuis plusieurs semaines, l’équipe Visma-Lease A Bike appuie avec force que l’objectif prioritaire de la saison 2025 sera de permettre à Jonas Vingegaard de reconquérir le maillot jaune, et donc de battre Tadej Pogacar. A l’occasion d’un entretien accordé à Sporza.be, Matteo Jorgenson, l’un des lieutenants XXL du leader danois, a confirmé que vaincre Pogacar constituait le coeur de l’opération reconquête : « Même s'il n'est pas - bien sûr - notre seul concurrent, quand Pogacar est au départ, une grande partie de notre tactique est concentrée sur lui. Rien ne garantit que Pogacar sera aussi fort cette année qu'il ne l’a été en 2024. Tout s'est bien passé pour lui l'année dernière. Je ne dis pas que cela ne se reproduira plus. Mais je sais comment fonctionne le cyclisme : de nombreuses pièces du puzzle doivent se mettre en place pour atteindre le niveau souhaité ».

« Notre train en montagne sera beaucoup plus fort qu’en 2024 »

Au travers des mots de Jorgenson, on comprend que l’équipe hollandaise compte beaucoup plus s’appuyer sur sa force collective à l’occasion du Tour de France 2025, là où Vingegaard était souvent apparu un peu seul en 2024 : « L'année dernière, nous n'avons pas eu de chance que Sepp Kuss ait abandonné le Tour en raison d'une infection au coronavirus. Maintenant, Sepp sera là, avec Simon Yates. Cela rend notre train en montagne beaucoup plus fort que lors du Tour précédent ».

Et si la Visma-Lease A Bike multipliait la menace autour de Pogacar ?

Au-delà du train en montagne, l’effectif XXL annoncé par la Visma-Lease A Bike pour le Tour 2025, avec trois vrais leaders de Grands Tours aux côtés de Jonas Vingegaard (Simon Yates, Sepp Kuss, Matteo Jorgenson), aidés de plusieurs gros rouleurs tous terrains (Wout Van Aert, Tiejs Benoot, voire Victor Campenaerts) pourrait ouvrir d’autres options stratégiques, comme celle d’une offensive multi-leaders, pour harceler Pogacar, une idée qui a d’ailleurs été effleurée par le staff lors de certaines prises de paroles pendant la présentation de l’équipe.