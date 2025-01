Alcool : L’incroyable révélation sur Marion Rousse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Marion Rousse ne s'arrête plus. En plus de ses activités télévisuelles, l'ancienne coureuse cycliste tient d'une main de maître le Tour de France Femmes depuis trois ans, et va, en plus, animer, prochainement, une nouvelle émission sur France 3. Cette activité importante provient certainement de son hygiène de vie impeccable.

Ancienne coureuse professionnelle, Marion Rousse connaît les exigences relatives au sport de haut niveau. Sa carrière a pris fin en 2012, mais elle a conservé ses habitudes, notamment en ce qui concerne l’hygiène de vie. Comme l’a déclaré l’actuelle directrice du Tour de France femmes et consultante sur France TV, Rousse ne boit pas une goutte d’alcool. Ce qui ne l'empêche pas de s'amuser sur les routes de France.

La fin d'une belle histoire pour Marion Rousse... Découvrez les coulisses de sa séparation avec Julian Alaphilippe. 💔

➡️ https://t.co/qY0rwr3osU pic.twitter.com/pMBtV5qPHz — le10sport (@le10sport) January 16, 2025

« Vous croyez qu’on signe des contrats juste en buvant un coup ? »

« Vous croyez qu’on signe des contrats juste en buvant un coup ? En trois ans, j’ai énormément changé. Par exemple, j’apprécie encore plus l’importance et la valeur du patrimoine français. La France est belle et je le réalise encore plus qu’il y a quelques années. » a déclaré Marion Rousse, qui s’apprête à présenter une nouvelle émission sur France 3 (première diffusion le 1er février prochain). Elle ira à la rencontre de Français pour les questionner sur leurs rapports au vélo.

Rousse est inarrêtable

Mais cette nouvelle casquette n’est pas aussi intense que celle de mère et de directrice du Tour de France. « Je suis complètement impliquée dans ce rôle. Je viens régulièrement chez ASO, l’organisateur, pour échanger sur les dossiers en collaboration avec Franck Percque le directeur-adjoint : le tracé, les candidatures ou les difficultés. Officiellement, je suis la directrice 40 jours par an mais dans les faits, je le suis 365 jours. Regardez, pendant Paris-Nice, je vais commenter la course mais ensuite, des élus viennent me voir pour parler du Tour femmes. » a lâché la compagne de Julian Alaphilippe dans les colonnes du Parisien.