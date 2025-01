Mercato - OM : Mission impossible pour ce crack français ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En manque de temps de jeu au Bayern Munich, Mathys Tel espère trouver une nouveau point de chute d’ici à la fermeture du marché des transferts. Un joueur qui plaît à l’OM, mais la concurrence s’annonce très rude pour les dirigeants marseillais. L’international espoirs français a de nombreux prétendants et il est difficile d’imaginer Marseille rafler la mise.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs lors de cette période de mercato hivernal, l’intention de Mathys Tel était dans un premier temps de rester au Bayern Munich. Arrivé à l’été 2022 en provenance de Rennes dans le cadre d’un transfert estimé à 27M€, l’attaquant âgé de 19 ans souhaitait rester et s’imposer. Toutefois, Vincent Kompany ne l’a utilisé qu’une seule fois lors des cinq derniers matchs de son équipe, pour un total de 45 minutes de temps de jeu, insuffisant pour Mathys Tel.

Un jeune prodige à l'horizon ? L'OM piste Evan Ferguson, un atout de taille pour remplacer Elye Wahi ! 🔥

➡️ https://t.co/9hDDo6yJM4 pic.twitter.com/0Gpr0aurao — le10sport (@le10sport) January 28, 2025

Chelsea est toujours là pour Tel

Dans ces conditions et malgré sa volonté de rester, l’international espoirs français (8 sélections, 3 buts) aimerait désormais quitter le Bayern Munich d’ici à la fermeture du marché des transferts, d’après les informations de L’Équipe. Un joueur qui intéresse l’OM et son directeur du football Medhi Benatia, avec qui des échanges avaient eu lieu il y a plusieurs semaines. Cependant, Marseille n’est pas en position de force dans ce dossier, car les clubs intéressés par Mathys Tel sont très nombreux et d'un calibre supérieur, à commencer par Chelsea.

Une concurrence trop féroce pour l’OM ?

D’autant plus que le Bayern Munich est intéressé par un joueur des Blues, Christopher Nkunku (27 ans). Reste à savoir si Mathys Tel pourrait être intéressé par la perspective de rejoindre Chelsea, où il n’est pas assuré d’avoir plus de temps de jeu. D'autres gros clubs anglais sont également sur le coup, tout comme l’Eintracht Francfort, qui a récemment recruté Elye Wahi (22 ans) en provenance de l’OM. Les chances de Marseille dans ce dossier sont donc très minces, et c’est d'ailleurs ce que laisse entendre le journaliste de L'Équipe Loïc Tanzi sur X. Même son de cloche du côté de RMC Sport, qui indique que voir Mathys Tel rejoindre l’OM serait une grosse surprise.