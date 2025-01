1 milliard d'euros : La signature qui va choquer Mbappé et le Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé dans le viseur de l'Arabie Saoudite depuis plusieurs mois, Vinicius Junior pourrait bien voir revenir les Saoudiens à la charge très prochainement. Et pour cause, une offre estimée à 300M€ serait même en préparation pour l'international brésilien qui pourrait même se voir offrir un contrat légendaire avec un salaire estimé à 1 milliard d'euros sur cinq ans. Dans quoi laisser sans voix Kylian Mbappé et le Real Madrid.

Cela pourrait bien être le dossier brûlant des prochains mois sur le mercato. En effet, depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, Vinicius Junior ne semble plus totalement intouchable du côté du Real Madrid. Une situation qui ne passe pas inaperçue du côté de l'Arabie Saoudite qui préparerait un transfert légendaire.

Mbappé à gauche ? Le Real Madrid a des plans surprenants… Découvrez comment le club gère ce dilemme tactique ! ⚽️

➡️ https://t.co/s5nOchWcAj pic.twitter.com/LP52gck2eI — le10sport (@le10sport) January 27, 2025

L'Arabie Saoudite revient à la charge pour Vinicius

En effet, selon les informations de AS, l'Arabie Saoudite préparerait une offre avoisinant les 300M€ pour recruter Vinicius Junior qui deviendrait donc le joueur le plus cher de l'Histoire devant Neymar et les 222M€ dépensés par le PSG en 2017. Cela tombe bien puisque l'ailier du Real Madrid pourrait d'ailleurs remplacer son compatriote à Al-Hilal.

Un salaire de 1 milliard d'euros sur 5 ans ?

Et ce n'est pas tout. AS ajoute effectivement que l'Arabie Saoudite préparerait un contrat stratosphérique pour convaincre Vinicius Junior. Un bail de 5 ans serait donc offert au Brésilien avec à la clé un salaire totale estimé à 1 milliard d'euros, soit 200M€ par an. Beaucoup plus que ce que le Real Madrid peut lui offrir, ou que ce que touche Kylian Mbappé.