Rafael Nadal : La folie à 250.000€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Quelques jours après l’annonce de sa retraite effective au terme de la Coupe Davis en novembre, Rafael Nadal était en Arabie saoudite pour l’exhibition Six Kings Slam. A cette occasion, l’Espagnol a reçu un chèque XXL pour sa participation mais également un cadeau unique : une raquette de tennis en or.

En proie à des problèmes physiques ces dernières années, Rafael Nadal a annoncé son départ à la retraite à l'issue de la Coupe Davis (19-24 novembre 2024). Avant de prendre part à cette dernière compétition avec l’Espagne, l’ancien numéro un mondial était en Arabie saoudite dans le cadre de l’exhibition Six Kings Slam, aux côtés de Novak Djokovic, Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz et Holger Rune. S’il n’est pas reparti avec les 5,5 millions d’euros promis au vainqueur (Sinner), Rafael Nadal a tout de même empoché 1,5 million d’euros et récupéré un sacré cadeau.

Tennis : «C'est douloureux», Alcaraz se lâche sur la retraite de Nadal ! https://t.co/cQJVIJrq5o pic.twitter.com/B8wFfGnHkv — le10sport (@le10sport) October 23, 2024

Un cadeau à 250.000€

Malgré sa défaite face à Novak Djokovic lors du match pour la troisième place, Rafael Nadal est reparti d’Arabie saoudite avec une raquette en or, remise pour rendre hommage à sa carrière. Selon Marca, ce cadeau qui ne passe pas inaperçu, pesant trois kilos, est estimé à environ 250 000 euros.

Nadal justifie sa présence en Arabie saoudite

Alors que la présence des stars du tennis en Arabie saoudite a fait réagir, le pays du Golfe étant pointé du doigt sur la question des droits de l’homme, Rafael Nadal s’était justifié : « Au final, en venant ici, on fait en sorte qu’il y ait des événements et que des touristes viennent, ce qui n’arrivait pas il y a quatre ou cinq ans. Ne nous trompons pas, les gens appellent ça du sportwashing et bien sûr il y a une partie de ça, mais l’autre partie est que vraiment grâce à tout ça, les gens qui ont été enfermés dans ce pays et n’ont pas pu voir un monde différent , grâce à tous les touristes qui viennent, à tous les événements qui ont lieu ici tout au long de l’année, ils voient un autre monde, d’autres cultures, et ils ont la capacité d’avancer vraiment. Par conséquent, je n’ai aucun doute sur le fait que les personnes qui viennent organiser des événements ici, de n’importe quel domaine, font du bien au pays et à leurs habitants ».