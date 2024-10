PSG : Un énorme renfort est annoncé, la surprise est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent des terrains depuis plus d'un an et demi, Presnel Kimpembe continue de travailler en coulisses afin de revenir le plus rapidement possible. Et visiblement, le retour du joueur formé au PSG approche à grands pas, au point qu'il pourrait même rejouer avant la fin de l'année.

Il faut remonter au 26 février 2023 pour trouver trace d'une apparition de Presnel Kimpembe sur un terrain. C'était au Stade Vélodrome à l'occasion de la large victoire du PSG (3-0). Depuis, l'international français peine à se remettre de sa rupture du tendon d'Achille. Cependant, son retour approche. Le PSG a récemment révélé que Kimpembe avait «repris les sessions d’entraînement avec le collectif». Et Laurent Perrin, journaliste au Parisien, confirme d'ailleurs que ce retour est proche.

Kimpembe, le renfort inattendu ?

« Comme nous l'avons écrit la semaine dernière, il vient de reprendre l'entraînement collectif. Il faut encore du temps pour retrouver le rythme de compétition vu la longueur de son indisponibilité. Mais croisons les doigts, il pourra peut-être rejouer avant la fin de l'année », assure-t-il dans un Questions/réponses sur le site du Parisien, avant d'en dire plus.

«Le retour de Presnel Kimpembe fera un bien fou»

« Le retour de Presnel Kimpembe, qui a repris l'entraînement collectif la semaine dernière, fera un bien fou. Il est déjà très influent au sein du groupe, mais tant qu'il n'a pas retrouvé la compétition, il lui est difficile d'avoir une voix qui porte », ajoute Laurent Perrin.