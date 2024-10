Mercato : Coup de tonnerre pour Dembélé, le PSG a tranché !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une nouvelle fois frustrant lors du match nul concédé par le PSG contre le PSV Eindhoven (1-1) mardi soir, Ousmane Dembélé a livré une prestation qui décrit parfaitement ses qualités et ses défauts. Capable de déstabiliser n'importe quelle défense, l'ancien Rennais est toutefois toujours aussi maladroit dans la finition. Pas de quoi alarmer le PSG qui n'envisage pas un départ de son numéro 10.

Dembélé a fait du Dembélé. Voilà comment résumer la soirée du numéro 10 du PSG mardi. Terriblement frustrant contre le PSV Eindhoven (1-1), l'ancien ailier du FC Barcelone a manqué plusieurs occasions franches, ne permettant donc pas à son équipe de l'emporter. Mais le PSG connaissait les qualités et les défauts d'Ousmane Dembélé lorsqu'il a signé comme l'explique Laurent Perrin, journaliste du Parisien.

«Il faut l'accepter»

« Ousmane Dembélé est agaçant, énervant, désespérant : il a perdu 26 ballons mardi soir, il a raté une énorme occasion. Et pourtant… Il reste un joueur exceptionnel, capable de déséquilibrer une défense à lui seul, d'accélérer, de dribbler, de libérer des espaces pour ses partenaires. Dembélé prend beaucoup de risques et cela engendre forcément des erreurs. Il faut l'accepter », constate-t-il dans un Questions/réponse sur le site du Parisien, avant de poursuivre.

Pas de transfert surprise pour Dembélé

« Comme l'a dit Julien Stéphan l'an dernier, si Dembélé marquait des buts, il serait Ballon d'or. On vient au stade pour voir ce genre de joueurs. On n'a plus beaucoup d'occasions de rêver avec ce PSG donc ne touchons pas à Dembélé ni à Barcola. Et sans trop m'avancer, je crois que les dirigeants du PSG partagent cet avis », ajoute Laurent Perrin.