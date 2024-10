Mercato : Double transfert à l’OM, il lâche sa réponse en direct

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Tout juste nommé entraîneur de Montpellier à la place de Michel Der Zakarian, démis de ses fonctions dimanche dernier, Jean-Louis Gasset aimerait s’attacher les services de deux joueurs de l’OM, Chancel Mbemba et Bamo Meïté. Présent ce mercredi en conférence de presse, le technicien français a refusé d’évoquer le mercato et des éventuels renforts.

La large défaite lors de la réception de l’OM dimanche dernier (0-5) a été celle de trop pour Laurent Nicollin. Dès la fin de la rencontre, le président du MHSC a annoncé se séparer de son entraîneur, Michel Der Zakarian. Pour le remplacer, il a fait appel à Jean-Louis Gasset. Bien que ce dernier avait annoncé que son expérience sur le banc de Marseille serait sa dernière, il a accepté le challenge d’essayer de maintenir son club de cœur en Ligue 1.

Gasset veut Mbemba et Meïté à Montpellier

Pour mener à bien sa mission à Montpellier, Jean-Louis Gasset aimerait recruter deux joueurs qu’il a connus la saison dernière à l’OM. En effet, d’après les informations de L’Équipe, le technicien français âgé de 70 ans serait intéressé par Chancel Mbemba (30 ans) et Bamo Meïté (22 ans). Le premier a récemment été réintégré au groupe professionnel, lui qui avait été poussé vers la sortie et placé dans le loft cet été. Le second n’a joué que 24 minutes cette saison et ne semble pas vraiment avoir la confiance de Roberto De Zerbi.

« Ne me parlez pas de mercato »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Jean-Louis Gasset a justement été interrogé sur le prochain mercato hivernal, dont il a refusé de parler : « Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. D'abord, j'ai regardé les trois prochains matchs. Déjà le premier, j'ai regardé Toulouse. Montpellier a quatre points, Toulouse a six. Si je pousse un peu, je vois Le Havre avec six points. Donc ne me parlez pas de mercato. Quand tu signes le contrat, tu sais ce qui t'attend, on ne va pas faire la pleureuse. Dans la vie, il y a des priorités. Aujourd'hui, la priorité, c'est remettre le train sur les rails parce que là, il a déraillé », a déclaré le nouvel entraîneur du MHSC, dans des propos relayés par France Bleu.